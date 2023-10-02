Гендиректор «Салавата» о 2:3 от «Лады»: «Удаления сломали хорошую игру во 2-м периоде. Сделаем правильные выводы, надеюсь. Есть что исправить»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался после поражения от «Лады».

Команда тренера Виктора Козлова уступила со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата .

Это четвертое поражение в пяти последних матчах для клуба из Башкортостана.

«2:3. Наши удаления сломали хорошую игру команды во втором периоде.

Надеюсь, сделаем правильные выводы. Есть что исправить», – написал генеральный директор « » .

«Лада» победила «Салават», набрав очки в рекордном 11-м матче подряд. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних игр