Гендиректор «Салавата» о 2:3 от «Лады»: «Удаления сломали хорошую игру во 2-м периоде. Сделаем правильные выводы, надеюсь. Есть что исправить»

Теги Салават Юлаев Лада КХЛ Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался после поражения от «Лады».

Команда тренера Виктора Козлова уступила со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение в пяти последних матчах для клуба из Башкортостана.

«2:3. Наши удаления сломали хорошую игру команды во втором периоде.

Надеюсь, сделаем правильные выводы. Есть что исправить», – написал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширова.

«Лада» победила «Салават», набрав очки в рекордном 11-м матче подряд. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних игр

5 комментариев

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Bestcapper
Пока Ген дира СЮ не поменяет, ничего к сожалению уже не исправится..
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Рустам Зиганшин
...Ринат Баширова
Спасибо спортсу за такой тролль🤣
Ну и по существу. Исправлять то дофига чего есть. На пример, удаления испортили хорошую игру во 2м периоде... А чо с остальными периодами? Удаления кто получал? Ты кого ваще собрал? Ты менеджера для чего упразднил? Как тебя убрать с этой кормушки, гендиректор?
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Сергей Хромов
Есть? Тут многое поправилять что нужно!!! Первое, это наказывать деньгой за неоправданное удаление, похоже по другому не поймут,так и будет...Про ТШ уже подумать нужно...
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SherDmi
Сам себя пытается оправдать, при чём тут удаления!!!
Баширов, это удел слабого!!!!!!
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Альберт Ишмухаметов
Баширова послушать, то каждая игра СЮ качественная , только осталось кое что поправить. То же самое слышали после проигранных предыдущих игр, проиграв в сухую серию с АБ, аналогично с Адмиралом. Пора бы признаться о собственной профнепригодности и тренерского состава, а о "горе" менеджерах Курносове и Чижове и говорить не хочется. Даже сравнивая СЮ и Ладу видно, тренерскую работу и менеджеров, собравшихся состав буквально перед сезоном. На фоне унылой игры СЮ приятно смотреть на игру Лады. Пока еще можно поправить дела Баширов и менеджеры и тренеры подайте в отставку! Меня удивляет Козлов -отличный игрок, приличный человек как он не подал в отставку после провала в прошлом сезоне?
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