Гендиректор «Салавата» о 2:3 от «Лады»: «Удаления сломали хорошую игру во 2-м периоде. Сделаем правильные выводы, надеюсь. Есть что исправить»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался после поражения от «Лады».
Команда тренера Виктора Козлова уступила со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение в пяти последних матчах для клуба из Башкортостана.
«2:3. Наши удаления сломали хорошую игру команды во втором периоде.
Надеюсь, сделаем правильные выводы. Есть что исправить», – написал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширова.
«Лада» победила «Салават», набрав очки в рекордном 11-м матче подряд. Команда Козлова проиграла 4 из 5 последних игр
Спасибо спортсу за такой тролль🤣
Ну и по существу. Исправлять то дофига чего есть. На пример, удаления испортили хорошую игру во 2м периоде... А чо с остальными периодами? Удаления кто получал? Ты кого ваще собрал? Ты менеджера для чего упразднил? Как тебя убрать с этой кормушки, гендиректор?
Баширов, это удел слабого!!!!!!