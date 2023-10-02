Якупов набрал очки в 5 матчах подряд – повторение личного рекорда. У форварда 10 баллов в 12 матчах за «Нефтехимик»

Наиль Якупов повторил личный рекорд по серии с набранными очками.

Нападающий « » записал на свой счет два результативных действия в игре Фонбет чемпионата против « ».

Во втором периоде отметился заброшенной шайбой, а в третьем отрезке игры сделал голевую передачу.

Таким образом, форвард продлил результативную серию до пяти матчей – это повторение личного рекорда игрока, установленного в сезоне-2012/13.

Якупов набрал 10 (5+5) очков в 12 матчах за нижнекамцев в нынешнем сезоне.