Якупов набрал очки в 5 матчах подряд – повторение личного рекорда. У форварда 10 баллов в 12 матчах за «Нефтехимик»

Теги Металлург Мг Нефтехимик видео КХЛ Наиль Якупов Хоккей

Наиль Якупов повторил личный рекорд по серии с набранными очками.

Нападающий «Нефтехимика» записал на свой счет два результативных действия в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Во втором периоде Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой, а в третьем отрезке игры сделал голевую передачу.

Таким образом, форвард продлил результативную серию до пяти матчей – это повторение личного рекорда игрока, установленного в сезоне-2012/13.

Якупов набрал 10 (5+5) очков в 12 матчах за нижнекамцев в нынешнем сезоне.

2 комментария

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ruslanych
Очень жаль, что игрок с таким потенциалом в юности смог стать только главной звездой команды-аутсайдера. Ну хоть тут реализуется.
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Адильхан Абдусаламов
Но есть нюанс
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