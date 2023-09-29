Космачук о российских корнях: «Моя бабушка в основном росла в Канаде, но ее семья из России. Мне нравится играть здесь»

Форвард «Лады» Скотт Космачук рассказал про свои российские корни.

«Лада» в 12 матчах сезона одержала 6 побед и занимает 2-е место в Восточной конференции.

Канадец провел за тольяттинский клуб 11 матчей и набрал 9 (3+ 6) очков.

«Пока что все хорошо для всех нас. На старте много кто предполагал, что у нас будет много трудностей, а мы показали обратное, став настоящей командой. Но нам все еще предстоит проделать большую работу.

Мои российские корни? Моя бабушка в основном росла в Канаде, но ее семья из России, поэтому у меня есть какие-то корни. Но я не говорю по-русски, я вырос в Канаде. Знаете, мне нравится играть здесь, в России.

Языковой барьер в команде? Временами бывает непросто: все говорят по-русски, а это их родной язык, и ты знаешь, что находишься в другой стране.

Когда люди приезжают в Канаду, ты ожидаешь, что они будут говорить по-английски. И я думаю, что это относится и к русским: они будут ожидать, что вы постараетесь говорить на их языке.

Есть несколько ребят, которые знают английский язык, и мы разбираем игры вместе. Когда мы на льду, каждый может взаимодействовать с каждым.

Когда вы в раздевалке, легко ладить с потрясающей командой. Хорошо знаешь язык тела, все смеются. А когда потребуется, то люди могут перевести, что нужно», – сказал канадский нападающий «Лады» Скотт Космачук.