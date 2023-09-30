«Миннесота» продлила Маркуса Фолиньо на 4 года с кэпхитом 4 млн долларов.

32-летний нападающий выступает за команду с 2017 года.

В прошлом сезоне он провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (7+14) очко при 237 силовых приемах (14-е место в лиге) и 97 минутах штрафа (13-е). В 6 играх плей-офф добавил 1 шайбу при 35 минутах штрафа.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2024/25 и будет содержать запрет на обмен и перемещения в течение первых двух сезонов. В следующих двух будет ограничение на обмен (стоп-лист из 15 команд).

В следующем сезоне у форварда будет действовать последний год старого соглашения с кэпхитом 3,1 миллиона долларов.