Юлия Ефимова назвала хоккей спортом номер один в России.

«Считаю, что в нашей стране хоккей – спорт номер один! Это самая лучшая игра. Мне очень нравится этот вид спорта. Россия – северная страна и ассоциируется с холодом, льдом и мужеством.

Россия – это олицетворение хоккея. Если взять НХЛ , то наши ребята – одни из самых лучших там.

Вот футболистов таких мало, кто так бы выделялся в зарубежных клубах. Наверное, им дома комфортнее. В других чемпионатах футбол сложнее. Если есть хорошие контракты тут, то зачем уезжать.

А в НХЛ более высокие амбиции», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова .

Сергей Пиняев: «Хоккей – любимый вид спорта для просмотра после футбола. Получилось посетить один из матчей финала КХЛ в Ярославле. Вспоминаю – и мурашки»

Ефимова о ЧМ: «Обязательно буду смотреть не только плавание, но и все остальные виды. Очень рада, что мы наконец вернулись на такой высокий уровень»