Атанасов о голе «Ак Барсу» в овертайме: «Коваленко – гений, увидел такую передачу. Думал, он будет бросать, а мне осталось клюшку подставить»

Василий Атанасов назвал Николая Коваленко гением из-за голевой передачи.

«Торпедо» победило « » (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

«Мы разбирали соперника и знали, как они будут играть. В то же время старались не отходить от своей игры.

В овертайме увидел, как Коля Коваленко накатывается. Думал, что он будет бросать и откатывался на отскок, а он – гений, увидел такую передачу, и мне осталось только клюшку подставить.

Если сравнивать игры в Казани и Нижнем, то матчи похожи. Только там мы не смогли реализовать все свои моменты, где-то нас поддавили, а сегодня выдержали оборону и смогли забить.

Тем более мы разобрали ошибки, сделали выводы – и результат на табло.

Плюс дома нас гонят вперед наши «лютые» болельщики. В очередной раз говорю им – огромнейшее спасибо за эту поддержку!» – сказал нападающий « » .