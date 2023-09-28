Атанасов о голе «Ак Барсу» в овертайме: «Коваленко – гений, увидел такую передачу. Думал, он будет бросать, а мне осталось клюшку подставить»
Василий Атанасов назвал Николая Коваленко гением из-за голевой передачи.
«Торпедо» победило «Ак Барс» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Мы разбирали соперника и знали, как они будут играть. В то же время старались не отходить от своей игры.
В овертайме увидел, как Коля Коваленко накатывается. Думал, что он будет бросать и откатывался на отскок, а он – гений, увидел такую передачу, и мне осталось только клюшку подставить.
Если сравнивать игры в Казани и Нижнем, то матчи похожи. Только там мы не смогли реализовать все свои моменты, где-то нас поддавили, а сегодня выдержали оборону и смогли забить.
Тем более мы разобрали ошибки, сделали выводы – и результат на табло.
Плюс дома нас гонят вперед наши «лютые» болельщики. В очередной раз говорю им – огромнейшее спасибо за эту поддержку!» – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.
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