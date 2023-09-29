Браташ о двух поражениях «Лады» в овертаймах: «За 68 бросков не забили ни одной шайбы, но зато взяли два очка»

Теги Лада Витязь Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Витязя» (0:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хорошая, боевая и равная игра, что отражается и в количестве бросков, причем довольно приличном. Тот, кто смотрел игру, вряд ли скажет, несмотря на счет, что команды играли только в обороне.

Другое дело, что не могли реализовать броски до овертайма, у соперника в дополнительное время это получилось. Одно очко – лучше, чем ничего, но хуже, чем два. Здесь пессимисты и оптимисты должны решать, что такое одно очко – хорошо это или плохо.

Оба вратаря сыграли очень надежно, повторю, что количество бросков было достаточное, но голкиперы сыграли безупречно, поэтому такой результат.

Что касается нашей команды, то у нас и в прошлой игре [с «Трактором» – 0:1 ОТ] было 34 броска, и в этой игре столько же, то есть за 68 бросков мы не забили ни одной шайбы. Но зато [взяли] два очка, поэтому опять вопрос: как к этому относиться – оптимистично или пессимистично. Стабильно не забивать – это плохо, а стабильно не пропускать – это хорошо», – сказал главный тренер «Лады».

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