Арбитр Васильев о том, почему удалил Ротенберга: «Он перешел грань дозволенного, заступаясь за игроков. Выбора не было, иначе начался бы полный бардак»

Судья Алексей Васильев рассказал, почему удалил Романа Ротенберга до конца матча.

– В августе вы судили матчи турнира имени Николая Пучкова, в том числе игру СКА – «Сибирь», во время которой удалили до конца встречи главного тренера питерской команды Романа Ротенберга. Что произошло?

– «Сибирь» стала играть в жесткий хоккей, без прокатов, применяя силовые приемы, некоторые из которых выходили за рамки правил. В частности удар Ильи Морозова против Захара Бардакова.

Роман Борисович, заступаясь за игроков, немного «закипел» и перешел грань дозволенного. Пришлось его удалить. Выбора не было. Иначе на льду начался бы полный бардак.

– Как ведет себя Ротенберг с судьями?

– По-разному. Как правило – спокойно. Иногда проявляет эмоции. Но это свойственно всем. Очень редко «закипает». В таком случае общаться с ним тяжело, как и с любым другим человеком, – сказал Алексей Васильев.

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