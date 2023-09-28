Арбитр Васильев о том, почему удалил Ротенберга: «Он перешел грань дозволенного, заступаясь за игроков. Выбора не было, иначе начался бы полный бардак»

Теги Сибирь СКА судьи Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Алексей Васильев судья Илья Морозов Захар Бардаков Хоккей

Судья Алексей Васильев рассказал, почему удалил Романа Ротенберга до конца матча.

– В августе вы судили матчи турнира имени Николая Пучкова, в том числе игру СКА – «Сибирь», во время которой удалили до конца встречи главного тренера питерской команды Романа Ротенберга. Что произошло?

– «Сибирь» стала играть в жесткий хоккей, без прокатов, применяя силовые приемы, некоторые из которых выходили за рамки правил. В частности удар Ильи Морозова против Захара Бардакова.

Роман Борисович, заступаясь за игроков, немного «закипел» и перешел грань дозволенного. Пришлось его удалить. Выбора не было. Иначе на льду начался бы полный бардак.

– Как ведет себя Ротенберг с судьями?

– По-разному. Как правило – спокойно. Иногда проявляет эмоции. Но это свойственно всем. Очень редко «закипает». В таком случае общаться с ним тяжело, как и с любым другим человеком, – сказал Алексей Васильев.

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5 комментариев

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Mistic69
Арбитр, наверное оглядывался по сторонам, когда комментарий давал))))
+3
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Goodvin55
Почему арбитр должен объяснять очевидное решение? Там что Лайпсик которому от своего же Кадейкина прилетело что Ротенберг вели себя по хамски.
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viktorpavlov70
А Васильев продолжает судить? Или уже закончил?
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serg215
А сейчас зачем это вытащили, Спортс ? Ветка затухает? Без РР вообще никак? Мдя…
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