Ротенберг об успехах «Торпедо», «Сочи» и «Северстали»: «Как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Хоккей идет вперед, каждый тренер, в том числе и я, должен развиваться»

Роман Ротенберг процитировал Владимира Ленина после матча с «Сибирью» (3:0).

Главный тренер СКА высказался о развитии хоккея в России.

«Много пишем сейчас про разные команды. Это же здорово, когда появляются новые команды, такие, как « », « », « », которые обыгрывают сильнейшие команды.

Почему они их обыгрывают? Посмотрите на тактику команд, разберите компоненты. Почему эти команды здорово играют, много голов забивают? Потому что хоккей идет вперед. Нельзя быть на одном месте.

И каждый тренер, в том числе и я лично, должен развиваться, с каждым днем учиться, учиться и еще раз учиться. Как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться.

Поэтому так мы и работаем, идем вперед, все только начинается», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в таблице Запада, «Сочи» – четвертое, СКА – шестое, «Северсталь» – седьмое.