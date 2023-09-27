Ротенберг об успехах «Торпедо», «Сочи» и «Северстали»: «Как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Хоккей идет вперед, каждый тренер, в том числе и я, должен развиваться»

Теги Сибирь Северсталь СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Роман Ротенберг процитировал Владимира Ленина после матча с «Сибирью» (3:0).

Главный тренер СКА высказался о развитии хоккея в России.

«Много пишем сейчас про разные команды. Это же здорово, когда появляются новые команды, такие, как «Северсталь», «Торпедо», «Сочи», которые обыгрывают сильнейшие команды.

Почему они их обыгрывают? Посмотрите на тактику команд, разберите компоненты. Почему эти команды здорово играют, много голов забивают? Потому что хоккей идет вперед. Нельзя быть на одном месте.

И каждый тренер, в том числе и я лично, должен развиваться, с каждым днем учиться, учиться и еще раз учиться. Как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться.

Поэтому так мы и работаем, идем вперед, все только начинается», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в таблице Запада, «Сочи» – четвертое, СКА – шестое, «Северсталь» – седьмое.

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13 комментариев

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genowayy
Затесался в ряд настоящих тренеров
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Ебздрогыч
Как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться лучше, чем работать, работать и еще раз работать
+6
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Lanc
Ленин предлагал уничтожать буржуев.
+3
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*MVP*
как же он топорно в каждом интервью старается подчеркнуть, что он тренер. еще смешнее были только оправдания Дюранта из НБА после перехода в ГС, который только что выбил его Оклахому из ПО, что он ни о чем не жалеет и так бы поступил каждый

смешно даже упоминать имя Ротенберга в одном абзаце с тем же Ларионовым
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Гумберт Гумберт
скорее СКА идёт назад
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Ебздрогыч
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Machine Head
Бггг. Ротенберг поставил себя в один ряд с Ларионовым. Остановите Землю , я сойду. Роман Борисович, успокойтесь, вы не тренер. Мне кажется, что вы тренером даже в ночной хоккейной лиге не потянете без ассистентов.
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maxhonda
Йозя развивался, развивался, да невыразвивался
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Basil Poliduris
Ответ genowayy
Затесался в ряд настоящих тренеров
Хахахаха))
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Михаил Качалов
Ответ Ебздрогыч
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Но он же возомнил себя тренером по просмотрам, до Ленина дошёл скоро будет Сталин и ещё много чего,.
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Венер Кучербаев
Ответ Михаил Качалов
Но он же возомнил себя тренером по просмотрам, до Ленина дошёл скоро будет Сталин и ещё много чего,.
да скоро Ротенбергу надо будет памятник поставить рядом с Медным Всадником!!!
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Machine Head
Ответ Мадина Уйгурова
Ротенберг о том, как СКА играет в большинстве: "Мы расчерчили рисунок игры так же, как Адольф Гитлер рисовал свои картины" Ротенберг о том, как команда восстанавливается после игр: "Всё просто, мы ходим в баню и паримся, правда вместо газа Б52 мы дышим хвойными листьями Ротенберг о том, как мотивирует вратарей играть на ноль: "Как говорил товарищ Сталин, расстрелять" Роман, не благодари за заготовки на будущие интервью
Мне кажется , что вы в своем стебе перешли все границы. Разве можно такое писать вообще?
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