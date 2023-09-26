Ротенберг опубликовал фото возле «Жигулей»: «Мы из Ленинграда»

Роман Ротенберг выложил фотографию рядом с «Жигули».

Главный тренер СКА на своей странице в телеграме опубликовал фото, на которой он находится рядом с машиной «Жигули».

Роман Ротенберг подписал снимок: «Мы из Ленинграда :)».

СКА продолжает выездную серию и 27 сентября встретится с «Сибирью» в Новосибирске.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга