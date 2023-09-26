Ротенберг опубликовал фото возле «Жигулей»: «Мы из Ленинграда»
Роман Ротенберг выложил фотографию рядом с «Жигули».
Главный тренер СКА на своей странице в телеграме опубликовал фото, на которой он находится рядом с машиной «Жигули».
Роман Ротенберг подписал снимок: «Мы из Ленинграда :)».
СКА продолжает выездную серию и 27 сентября встретится с «Сибирью» в Новосибирске.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
Номера не Питерские, Жигули тоже не из Питера
- машина тольяттинская
- заимствована машина у итальянцев
Казалось бы, причём тут Ленинград :)