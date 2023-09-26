Ротенберг опубликовал фото возле «Жигулей»: «Мы из Ленинграда»

Теги СКА фото КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выложил фотографию рядом с «Жигули».

Главный тренер СКА на своей странице в телеграме опубликовал фото, на которой он находится рядом с машиной «Жигули».

Роман Ротенберг подписал снимок: «Мы из Ленинграда :)».

СКА продолжает выездную серию и 27 сентября встретится с «Сибирью» в Новосибирске.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

18 комментариев

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HockeyMan
К чему все это?
Номера не Питерские, Жигули тоже не из Питера
+6
0
+6
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Фёдор Кузнецов
Спортс поймал тему на трафик, выставляешь любую новость о Ротенберга и 100+ комментариев обеспечены
+5
0
+5
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парэдокс
«Возле „Жигули“»? «Рядом с „Жигули“»? С каких пор «Жигули» перестали склоняться? Возле «Жигулей». Рядом с «Жигулями». Магия! ;)
+3
0
+3
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sled
Да мы в курсе откуда вы выпрыгнули, вся страна ждёт, когда обратно запрыгните
+2
0
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Игорь Игорев
Жигуль должен был быть красным. Хотя, цвет детской неожиданности больше подходит той системе, которую выстраивает Йозе, называя ее машиной.
+1
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Габорик
- номера алтайские
- машина тольяттинская
- заимствована машина у итальянцев

Казалось бы, причём тут Ленинград :)
+1
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Ru Ru
Типа СКА сейчас как Жигули.
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ARoman91
Система работает))
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Александр Колосов
Намек на то, что Красная Машина превратилась в Жигули
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dzenga 1
Че за ребус !?
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zho3716
А надо всего лишь признать,что ляпнул глупость
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Vadoniy
Почему жигуль не красный?
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Рейтинг
Какой-то он странный.
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Andrew Diggins
Клоун
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Andreir888
Тоже мне, стендапер из Финки!))
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Kenshin
Ответ sled
Да мы в курсе откуда вы выпрыгнули, вся страна ждёт, когда обратно запрыгните
Увы, сами не запрыгнут, слишком много наворотили делов за 20 лет, придется заталкивать обратно силой...
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