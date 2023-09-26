Робертсон заявил, что «Даллас» готов бороться за Кубок Стэнли: «Крупный набор нападающих, отличные защитники и элитный вратарь. Все критерии есть»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Джейсон Робертсон Хоккей

Джейсон Робертсон заявил, что «Даллас» готов к борьбе за Кубок Стэнли.

«Такие у нас ожидания. Это то, что хочется сделать. В команде есть хоккеисты и тренер, которые нужны для того, чтобы победить.

У каждого есть рецепт победы. В нашем составе есть крупный набор нападающих, отличные защитники и элитный вратарь. Все необходимые критерии есть.

Возлагаем большие ожидания на себя в предстоящем сезоне. Нам повезло, что наш генеральный менеджер выстроил такой состав.

Молодые ребята собираются сделать шаг вперед, брать больше на себя. Поэтому мы воодушевлены», – сказал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон.

4 комментария

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dosatuy
Будем надеяться. Было время один ветеран Павелски всю команду тащил, да вратарь подчищал.
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PEGEON
Если бы ещё Бенн с Сегиным свои контракты начали отрабатывать.
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Джон Псина
Я уж было прочитал: Ротенберг заявил что Даллас готов бороться за КС
Не дай Бог)))
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Einfach Safari
Ответ PEGEON
Если бы ещё Бенн с Сегиным свои контракты начали отрабатывать.
Сегин да, Бенн в прошлом сезоне хорошо смотрелся, к нему вопросов нет) в принципе из тяжёлые контракты компенсируют удачные подписания Робертсона и Дюши, но сезон покажет
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