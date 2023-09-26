Робертсон заявил, что «Даллас» готов бороться за Кубок Стэнли: «Крупный набор нападающих, отличные защитники и элитный вратарь. Все критерии есть»

Джейсон Робертсон заявил, что «Даллас» готов к борьбе за Кубок Стэнли.

«Такие у нас ожидания. Это то, что хочется сделать. В команде есть хоккеисты и тренер, которые нужны для того, чтобы победить.

У каждого есть рецепт победы. В нашем составе есть крупный набор нападающих, отличные защитники и элитный вратарь. Все необходимые критерии есть.

Возлагаем большие ожидания на себя в предстоящем сезоне. Нам повезло, что наш генеральный менеджер выстроил такой состав.

Молодые ребята собираются сделать шаг вперед, брать больше на себя. Поэтому мы воодушевлены», – сказал нападающий « » .