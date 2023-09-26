Внук Билялетдинова Романов: «Он хочет уже закончить, это закат тренерской карьеры. Когда Зинэтула Хайдярович уйдет, то не будет такого хоккея»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов заявил о закате тренерской карьеры Зинэтулы Билялетдинова.

– Сейчас Билялетдинов идет вновь за Кубком Гагарина. Ему кто-то в семье может сказать, что он уже выиграл, столько лет в хоккее и стоит отдохнуть и посвятить себя семье? Или его авторитет настолько непоколебим?

– Столько ему раз об этом говорили, но это его желание.  Кто может тебя остановить, особенно, если ты уже в таком возрасте и статусе?

Ты жизнь отдал хоккею. Жизнь! Это не просто работа, на которой ты 10 лет пробыл. Туда уходит все – здоровье, эмоции. Все туда!

– Он прям фанат и горит этим по сей день?

– Он уже хочет закончить. Не буду говорить, что это его последний сезон. Но это закат его тренерской карьеры.

Никакой долгой дальше карьеры, уверен, не будет. Сколько можно? Мы ему все уже говорили, мол, ну что же ты.

Никаких еще пяти лет в хоккее не будет. Эта эпоха – настоящая, он сейчас идет за Кубком.

– Ловите кайф...

– Пока есть возможность смотреть на этот хоккей. Когда уйдет Зинэтула Хайдярович, то не будет такого хоккея. Сейчас играют по-другому.

– Он великий.

– Для меня – да. Я все равно читаю комментарии, что он какой-то не такой, проиграл Олимпиаду. Но для меня он великий. Говорю это с огромной уверенностью, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов, внук Зинэтулы Билялетдинова.

8 комментариев

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FaithDevotion
Хотелось бы, чтобы на мажорной ноте закончил. А так, Хайдярыч легендарен. Да, со сборной не выгорело, но на клубном уровне велик
+10
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Сергей Орлов
На этот хоккей смотреть, конечно, невозможно. Но дядька абсолютная легенда, тут спорить нечего.
+5
0
+5
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dosatuy
На то пенсию и придумали, что человек не вечен.
+4
-1
+3
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Ilya Ilya
Грязного хоккея, хоккея мелкого фола ? Мы за
+1
0
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Огюст
Глядя на Хайдяровича в работе видно ,что он ещё полон сил ,энергии и хоккейных задумок , как тренер ! Его интеллигентность в работе с игроками во время матчей подкупает !
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Игорь Широков
Что будет, то будет. Зачем об этом думать и мусолить.
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Илья Муромцев
Ответ Сергей Орлов
На этот хоккей смотреть, конечно, невозможно. Но дядька абсолютная легенда, тут спорить нечего.
Обоснуй ! Что именно смотреть невозможно ?
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