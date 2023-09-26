Внук Билялетдинова Романов: «Он хочет уже закончить, это закат тренерской карьеры. Когда Зинэтула Хайдярович уйдет, то не будет такого хоккея»

Александр Романов заявил о закате тренерской карьеры Зинэтулы Билялетдинова.

– Сейчас Билялетдинов идет вновь за Кубком Гагарина. Ему кто-то в семье может сказать, что он уже выиграл, столько лет в хоккее и стоит отдохнуть и посвятить себя семье? Или его авторитет настолько непоколебим?

– Столько ему раз об этом говорили, но это его желание. Кто может тебя остановить, особенно, если ты уже в таком возрасте и статусе?

Ты жизнь отдал хоккею. Жизнь! Это не просто работа, на которой ты 10 лет пробыл. Туда уходит все – здоровье, эмоции. Все туда!

– Он прям фанат и горит этим по сей день?

– Он уже хочет закончить. Не буду говорить, что это его последний сезон. Но это закат его тренерской карьеры.

Никакой долгой дальше карьеры, уверен, не будет. Сколько можно? Мы ему все уже говорили, мол, ну что же ты.

Никаких еще пяти лет в хоккее не будет. Эта эпоха – настоящая, он сейчас идет за Кубком.

– Ловите кайф...

– Пока есть возможность смотреть на этот хоккей. Когда уйдет Зинэтула Хайдярович, то не будет такого хоккея. Сейчас играют по-другому.

– Он великий.

– Для меня – да. Я все равно читаю комментарии, что он какой-то не такой, проиграл Олимпиаду. Но для меня он великий. Говорю это с огромной уверенностью, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов, внук Зинэтулы Билялетдинова.