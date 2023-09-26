Гендиректор «Торпедо» о том, может ли Силаев попасть в топ-5 драфта НХЛ: «Неординарный защитник, на редкость подвижный. Радуемся, что появляются такие звездочки»

Генеральный директор «Торпедо» высказался об игре Антона Силаева.

– 17-летний двухметровый защитник Антон Силаев набрал 6 (1+5) очков в восьми матчах КХЛ. С ходу вписался в основу «Торпедо»!

– Мы давно уже ведем Силаева. И были видны все его задатки, когда он еще играл и в юниорской команде, и в МХЛ.

Теперь он выступает в КХЛ. Он – неординарный защитник. Большой, но на редкость подвижный. Габаритные игроки этим не всегда отличаются.

Силаев был капитаном в сборной своего возраста. Зашел в первую команду очень хорошо.

То же самое могу сказать про 17-летнего форварда Никиту Артамонова. У него 5 (0+5) очков в восьми матчах.

Он спокойно играет в первом звене. И нужно сказать хорошие слова о его партнерах – Алексей Кручинин и Коля Коваленко, с кем он начинал, ему здорово помогали.

Потом Кручинин получил травму, центральные начали меняться. Но все равно команда дружная, поддержка есть, а Артамонов держится, доказывая своей игрой, что он достоин выступать в основном составе.

– На драфте НХЛ в 2021 году под первым номером был выбран рослый защитник Оуэн Пауэр (197 см). Такие игроки очень ценятся в Северной Америке. Может ли Силаев попасть в топ-5 на драфте в 2024 году?

– Это наш первый парень 2006 года рождения, кто заиграл в КХЛ. Наверное, это дорогого стоит.

Мы можем долго петь дифирамбы Силаеву. Но потом может что-то пойти не так. На сегодняшний день – мы радуемся, что у нас появляются такие звездочки и перспективные игроки.

В дальнейшем эти ребята могут дорасти до уровня сборной России.

Мы же и для этого все работаем – помимо клубных наших дел мы должны комплектовать национальную команду, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.