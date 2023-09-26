Гендиректор «Торпедо» о том, может ли Силаев попасть в топ-5 драфта НХЛ: «Неординарный защитник, на редкость подвижный. Радуемся, что появляются такие звездочки»

Теги Торпедо Александр Харламов НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Матч ТВ Антон Силаев Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» высказался об игре Антона Силаева.

– 17-летний двухметровый защитник Антон Силаев набрал 6 (1+5) очков в восьми матчах КХЛ. С ходу вписался в основу «Торпедо»!

– Мы давно уже ведем Силаева. И были видны все его задатки, когда он еще играл и в юниорской команде, и в МХЛ.

Теперь он выступает в КХЛ. Он – неординарный защитник. Большой, но на редкость подвижный. Габаритные игроки этим не всегда отличаются.

Силаев был капитаном в сборной своего возраста. Зашел в первую команду очень хорошо.

То же самое могу сказать про 17-летнего форварда Никиту Артамонова. У него 5 (0+5) очков в восьми матчах.

Он спокойно играет в первом звене. И нужно сказать хорошие слова о его партнерах – Алексей Кручинин и Коля Коваленко, с кем он начинал, ему здорово помогали.

Потом Кручинин получил травму, центральные начали меняться. Но все равно команда дружная, поддержка есть, а Артамонов держится, доказывая своей игрой, что он достоин выступать в основном составе.

– На драфте НХЛ в 2021 году под первым номером был выбран рослый защитник Оуэн Пауэр (197 см). Такие игроки очень ценятся в Северной Америке. Может ли Силаев попасть в топ-5 на драфте в 2024 году?

– Это наш первый парень 2006 года рождения, кто заиграл в КХЛ. Наверное, это дорогого стоит.

Мы можем долго петь дифирамбы Силаеву. Но потом может что-то пойти не так. На сегодняшний день – мы радуемся, что у нас появляются такие звездочки и перспективные игроки.

В дальнейшем эти ребята могут дорасти до уровня сборной России.

Мы же и для этого все работаем – помимо клубных наших дел мы должны комплектовать национальную команду, – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

2 комментария

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Матроскин52
Хорошие слова… Когда сборная России будет играть на мировых чемпионах точно не известно… Пусть растет на радость болельщикам Торпедо! А с НХЛ как получится, номы точно будем этому рады! Спасибо Ларионову, ТШ и менеджменту, что мы растим своих игроков!
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