Алексей Дементьев: «Содержание игры СКА иногда вызывает вопросы. Рисунок и взаимодействие игроков ушли. Возможно, это связано с новыми тренерскими заданиями»

Алексей Дементьев заявил, что игра СКА вызывает вопросы.

Петербургская команда одержала три победы подряд в чемпионате КХЛ.

«В последних трех матчах СКА одержал победы, но само содержание игры все еще иногда вызывает вопросы. Великолепная игра вратаря и удача делают свое дело.

Тот рисунок игры и те приносившие результат взаимодействия игроков, которые были последние два сезона, куда-то ушли.

Скорее всего, это связано с подбором новых исполнителей, а может быть, и с новыми тренерскими заданиями, к которым надо привыкать.

Тяжелый выезд на Дальний Восток будет иметь отложенный эффект, с которым команде еще только предстоит справиться.

Предстоящая игра в Новосибирске при полных трибунах будет лакмусовой бумажкой ближайших перспектив», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.