Алексей Дементьев: «Содержание игры СКА иногда вызывает вопросы. Рисунок и взаимодействие игроков ушли. Возможно, это связано с новыми тренерскими заданиями»

Теги СКА КХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев заявил, что игра СКА вызывает вопросы.

Петербургская команда одержала три победы подряд в чемпионате КХЛ.

«В последних трех матчах СКА одержал победы, но само содержание игры все еще иногда вызывает вопросы. Великолепная игра вратаря и удача делают свое дело.

Тот рисунок игры и те приносившие результат взаимодействия игроков, которые были последние два сезона, куда-то ушли.

Скорее всего, это связано с подбором новых исполнителей, а может быть, и с новыми тренерскими заданиями, к которым надо привыкать.

Тяжелый выезд на Дальний Восток будет иметь отложенный эффект, с которым команде еще только предстоит справиться.

Предстоящая игра в Новосибирске при полных трибунах будет лакмусовой бумажкой ближайших перспектив», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

6 комментариев

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Mephi027
Йозе Марино дал игрокам задание убрать взаимодействие и рисунок.
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jqzn88xn6n
Это связано с новыми умениями: закалкой и смекалкой
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viktorpavlov70
В этом и заключается системный подход. Что бы сгладить отложенный эффект от тяжелого выезда на Дальний Восток временно пришлось отказаться от рисунка игры, приостановить, приносившие результат, взаимодействия игроков и включить смекалку и закалку.
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ftw2002@yandex.ru
"Тот рисунок игры и те приносившие результат взаимодействия игроков, которые были последние два сезона, куда-то ушли."
Ушли туда же, куда ушли и эти игроки) - в другие команды к адекватным и профессиональным тренерам.
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KasperSurgut
Цозе Марино, нарисуй что нибудь, верим, сможешь даже это!)
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Костя Кот
закалка, смекалка, система, ромку превратили в мема
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