Алексей Дементьев: «Содержание игры СКА иногда вызывает вопросы. Рисунок и взаимодействие игроков ушли. Возможно, это связано с новыми тренерскими заданиями»
Алексей Дементьев заявил, что игра СКА вызывает вопросы.
Петербургская команда одержала три победы подряд в чемпионате КХЛ.
«В последних трех матчах СКА одержал победы, но само содержание игры все еще иногда вызывает вопросы. Великолепная игра вратаря и удача делают свое дело.
Тот рисунок игры и те приносившие результат взаимодействия игроков, которые были последние два сезона, куда-то ушли.
Скорее всего, это связано с подбором новых исполнителей, а может быть, и с новыми тренерскими заданиями, к которым надо привыкать.
Тяжелый выезд на Дальний Восток будет иметь отложенный эффект, с которым команде еще только предстоит справиться.
Предстоящая игра в Новосибирске при полных трибунах будет лакмусовой бумажкой ближайших перспектив», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Ушли туда же, куда ушли и эти игроки) - в другие команды к адекватным и профессиональным тренерам.