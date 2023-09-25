Немировски о победе: «Динамо» играло здорово, но им было тяжело. «Сибирь» отдавала шайбу, они атаковали. Костин сыграл очень надежно»
Дэвид Немировски дал комментарий о победе над «Динамо».
Сибирь выиграла со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Самое главное – победа. Денис Костин очень надежно сыграл, он весь сезон работает. Не смотрите, что первая игра получилась неудачная. Он вышел на следующий день на тренировку и работал. Сегодня было видно, что он забыл тот матч, это уже прошлое.
В «Динамо» опытные хоккеисты, они быстро двигают шайбу. Если бегаешь неправильно, они могут отрезать пасом.
Они здорово играли, но было видно, что им тяжело: случалось, когда мы просто выходим из зоны, а их игроки остались – не имели сил выйти.
Мы отдавали шайбу обратно, и они атаковали.
Мы перед игрой акцентировали внимание на поперечные передачи: динамовцы могут бросать, но все равно пытаются отдать поперечную передачу. Было задание перед игрой: закрывать», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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