Немировски о победе: «Динамо» играло здорово, но им было тяжело. «Сибирь» отдавала шайбу, они атаковали. Костин сыграл очень надежно»

Дэвид Немировски дал комментарий о победе над «Динамо».

выиграла со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

«Самое главное – победа. очень надежно сыграл, он весь сезон работает. Не смотрите, что первая игра получилась неудачная. Он вышел на следующий день на тренировку и работал. Сегодня было видно, что он забыл тот матч, это уже прошлое.

В « » опытные хоккеисты, они быстро двигают шайбу. Если бегаешь неправильно, они могут отрезать пасом.

Они здорово играли, но было видно, что им тяжело: случалось, когда мы просто выходим из зоны, а их игроки остались – не имели сил выйти.

Мы отдавали шайбу обратно, и они атаковали.

Мы перед игрой акцентировали внимание на поперечные передачи: динамовцы могут бросать, но все равно пытаются отдать поперечную передачу. Было задание перед игрой: закрывать», – сказал главный тренер «Сибири» .