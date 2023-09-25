«Сибирь» выиграла 4 матча подряд. Следующий соперник – СКА, который команда Немировски уже обыгрывала
«Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей.
Команда тренера Дэвида Немировски обыграла московское «Динамо» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее сибиряки выиграли у СКА (2:1), «Авангард» (4:3) и «Барыс» (4:2).
На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 10 матчах.
Следующую игру «Сибирь» проведет на домашней площадке против СКА.
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