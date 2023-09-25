«Сибирь» выиграла 4 матча подряд. Следующий соперник – СКА, который команда Немировски уже обыгрывала

«Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей.

Команда тренера обыграла московское « » (3:2) в игре Фонбет чемпионата .

Ранее сибиряки выиграли у СКА (2:1), «Авангард» (4:3) и «Барыс» (4:2).

На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 10 матчах.

Следующую игру « » проведет на домашней площадке против .