«Сибирь» выиграла 4 матча подряд. Следующий соперник – СКА, который команда Немировски уже обыгрывала

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски КХЛ Динамо Хоккей

«Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей.

Команда тренера Дэвида Немировски обыграла московское «Динамо» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее сибиряки выиграли у СКА (2:1), «Авангард» (4:3) и «Барыс» (4:2).

На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 10 матчах.

Следующую игру «Сибирь» проведет на домашней площадке против СКА.

4 комментария

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Ебздрогыч
Отличная мотивация для Немировски чтобы показать, кто на самом деле тренер из пивной лиги
+8
-2
+6
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Огюст
Сибиряки 4 матча конечно выиграть подряд очень приятно ,но в 5 матчах подряд победить вообще классно ! Постарайтесь -у вас получится , а мы болельщики все вам поможем !
+4
-1
+3
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Oleg Olegov
Жду в день матча обмен Синяткина на Андреоффа.
+1
-1
0
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Павел Вовченко
Есть время лёд подготовить
0
0
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