Кудашов о поражении от «Сибири»: «Не все у «Динамо» получилось. Пропустили легкие голы и свои моменты не реализовали»

Алексей Кудашов высказался о поражении от «Сибири».

«Динамо» уступило со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата .

– Хочу поздравить « » с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку на трибунах.

Стадион новый, а атмосфера – прежняя. В игре не все получилось, пропустили легкие голы и свои моменты не сумели реализовать. Набираемся сил и идем дальше.

– Вы сказали, что не все получалось, но кроме 10-минутного отрезка во втором периоде, когда у вас были удаления, в остальное время контролировали игру.

– Не все же получилось. Эти самые десять минут сыграли свою роль.

– Оказались не готовы к такому взрывному хоккею?

– Что значит не готовы? Это было в середине игры.

– Возможно, соперник усыпил бдительность.

– Нет, «Сибирь» хорошо играла, поэтому так получилось.

– Как молодые игроки, появившиеся в составе, отреагировали на этот шанс?

– Команда проиграла, значит – не очень

– Постоянно ходят разговоры о тяжелом выезде на Дальний Восток. Как сегодня себя чувствовала команда физически?

– Намного тяжелее по сравнению с прошлыми матчами. Не так легко переносим сейчас эти нагрузки, – сказал главный тренер « » .