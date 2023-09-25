Кудашов о поражении от «Сибири»: «Не все у «Динамо» получилось. Пропустили легкие голы и свои моменты не реализовали»

Теги Сибирь Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался о поражении от «Сибири».

«Динамо» уступило со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить «Сибирь» с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку на трибунах.

Стадион новый, а атмосфера – прежняя. В игре не все получилось, пропустили легкие голы и свои моменты не сумели реализовать. Набираемся сил и идем дальше.

– Вы сказали, что не все получалось, но кроме 10-минутного отрезка во втором периоде, когда у вас были удаления, в остальное время контролировали игру.

– Не все же получилось. Эти самые десять минут сыграли свою роль.

– Оказались не готовы к такому взрывному хоккею?

– Что значит не готовы? Это было в середине игры.

– Возможно, соперник усыпил бдительность.

– Нет, «Сибирь» хорошо играла, поэтому так получилось.

– Как молодые игроки, появившиеся в составе, отреагировали на этот шанс?

– Команда проиграла, значит – не очень

– Постоянно ходят разговоры о тяжелом выезде на Дальний Восток. Как сегодня себя чувствовала команда физически?

– Намного тяжелее по сравнению с прошлыми матчами. Не так легко переносим сейчас эти нагрузки, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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2 комментария

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Вольфсбург
Ладно, сегодня и правда незашло. И каркас за сибиряков играл. Сибирь спасибо за игру!
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Валерий Сергеевич
В поражении нет ничего страшного, выезд сложный, но так удалятся нельзя, три удаления подряд сломали игру, но при этом чувствуется, что у Динамо есть потенциал, играют пока не на полную мощь, прибавить могут очень сильно и это не может не радовать, сейчас передохнут и дальше Авангард, дома нельзя проигрывать, мы верим в родное Динамо!
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