Кудашов о поражении от «Сибири»: «Не все у «Динамо» получилось. Пропустили легкие голы и свои моменты не реализовали»
Алексей Кудашов высказался о поражении от «Сибири».
«Динамо» уступило со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хочу поздравить «Сибирь» с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку на трибунах.
Стадион новый, а атмосфера – прежняя. В игре не все получилось, пропустили легкие голы и свои моменты не сумели реализовать. Набираемся сил и идем дальше.
– Вы сказали, что не все получалось, но кроме 10-минутного отрезка во втором периоде, когда у вас были удаления, в остальное время контролировали игру.
– Не все же получилось. Эти самые десять минут сыграли свою роль.
– Оказались не готовы к такому взрывному хоккею?
– Что значит не готовы? Это было в середине игры.
– Возможно, соперник усыпил бдительность.
– Нет, «Сибирь» хорошо играла, поэтому так получилось.
– Как молодые игроки, появившиеся в составе, отреагировали на этот шанс?
– Команда проиграла, значит – не очень
– Постоянно ходят разговоры о тяжелом выезде на Дальний Восток. Как сегодня себя чувствовала команда физически?
– Намного тяжелее по сравнению с прошлыми матчами. Не так легко переносим сейчас эти нагрузки, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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