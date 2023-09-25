Ротенберг о 4-м звене СКА: «Они играют по системе, поэтому забивают много голов. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Адмирал Чемпионат.com Захар Бардаков Николай Поляков Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:1).

Голами в составе СКА отметились форварды четвертого звена Захар Бардаков и Николай Поляков.

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Они сыграли здорово, создали много сложностей для нас. Мы сыграли единым кулаком сегодня.

Четвертое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться. Они играют по системе, поэтому забивают много голов», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев

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Machine Head
Роман Борисович расскажите народу о какой системе вы льете всем уши, что вы вкладываете в это слово и какая такая у вас система.
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Vasyamarch91
А интервью романа по объему уже больше четырех томов «Войны и Мира»?
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Oleg Olegov
Ответ Vasyamarch91
А интервью романа по объему уже больше четырех томов «Войны и Мира»?
Ротенберг получается не просто Роман, а Роман-Эпопея.
+7
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+7
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xoms
У нас Роман до мозга костей системный весь, наверное и в туалет ходит по системе
+6
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Влад Безруков
Ответ Vasyamarch91
А интервью романа по объему уже больше четырех томов «Войны и Мира»?
Интервью романа по системе
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Maxim Shumov
А если все клубы начнут играть по системе - все возьмут КГ за один год? Система ведь беспроигрышная. Соответственно - играют две команды по системе - обе и выиграют. Система же
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Антон Казаков
как же без СИСТЕМЫ
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Кот24
Парни играют без тренера, сыгрались сами. А Ротенберг опять все под себя гребёт, он же систему придумал.
Забивают они по системе самого Ротенберга, величайшего Клоуна в нашем хоккее!
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Сергей Орлов
Ответ Oleg Olegov
Ротенберг получается не просто Роман, а Роман-Эпопея.
Скорее роман-газета.
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