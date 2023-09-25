Ротенберг о 4-м звене СКА: «Они играют по системе, поэтому забивают много голов. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться»

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:1).

Голами в составе СКА отметились форварды четвертого звена и .

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Они сыграли здорово, создали много сложностей для нас. Мы сыграли единым кулаком сегодня.

Четвертое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться. Они играют по системе, поэтому забивают много голов», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.