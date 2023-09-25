Форвард «Ак Барса» Галиев о 4:2 с «Салаватом»: «Дерби удалось. Могли и на ноль сыграть»
Станислав Галиев оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в КХЛ.
– Прокомментируйте, как получилось забросить шайбу.
– На самом деле пытался прострелить, получилось так, что застал вратаря врасплох.
– Сегодня для «Ак Барса» многое сложилось удачно, у соперника было несколько привозов. С чем это можно связать?
– Мы хорошо смотрелись по движению, играли агрессивно, заставляли ошибаться защитников. Единственное – надо меньше удаляться. А так, могли и на ноль сыграть.
– В начале третьего периода появилась интрига в матче. В этот момент не боялись за результат?
– Нет, пока вели в счете и были уверены в себе. Но, опять же, два удаления. Надо работать, играть без ошибок. Особенно в третьем периоде надо было проще сыграть, не ошибаться, проводить короткие смены.
– Для «Зеленого дерби» было достаточно эмоций?
– Хорошая игра, высокие скорости, много силовых приёмов. Я думаю, дерби удалось.
– У вас три шайбы в последних матчах. В какой вы сейчас физической форме?
– Чувствую себя нормально, но всегда можно играть лучше, – сказал нападающий «Ак Барса».
1 комментарий