Форвард «Ак Барса» Галиев о 4:2 с «Салаватом»: «Дерби удалось. Могли и на ноль сыграть»

Станислав Галиев оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в КХЛ.

– Прокомментируйте, как получилось забросить шайбу.

– На самом деле пытался прострелить, получилось так, что застал вратаря врасплох.

– Сегодня для «Ак Барса» многое сложилось удачно, у соперника было несколько привозов. С чем это можно связать?

– Мы хорошо смотрелись по движению, играли агрессивно, заставляли ошибаться защитников. Единственное – надо меньше удаляться. А так, могли и на ноль сыграть.

– В начале третьего периода появилась интрига в матче. В этот момент не боялись за результат?

– Нет, пока вели в счете и были уверены в себе. Но, опять же, два удаления. Надо работать, играть без ошибок. Особенно в третьем периоде надо было проще сыграть, не ошибаться, проводить короткие смены.

– Для «Зеленого дерби» было достаточно эмоций?

– Хорошая игра, высокие скорости, много силовых приёмов. Я думаю, дерби удалось.

– У вас три шайбы в последних матчах. В какой вы сейчас физической форме?

– Чувствую себя нормально, но всегда можно играть лучше, – сказал нападающий « ».