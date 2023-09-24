Форвард «Торонто» Ник Робертсон о перспективах в НХЛ: «Плевать, что меня оценивают не так, как раньше. Я верю в себя»

Форвард «Торонто» Ник Робертсон высказался о своих перспективах в НХЛ.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел только 15 матчей в регулярном чемпионате из-за травм. Он набрал 5 (2+3) очков.

53-й номер драфта НХЛ-2019 одно время считался лучшим проспектом в системе клуба. У младшего брата форварда «Далласа» Джейсона Робертсона остается один год по контракту новичка.

«Я знаю, что меня оценивают не так, как раньше. И мне плевать на это. Я верю в себя.

Понимаю, что этот сезон будет для меня очень важным. Я не хотел пропускать тренировочный лагерь», – сказал нападающий, восстановившийся после травмы плеча.