Холл дал совет Бедарду: «Нельзя думать только о хоккее, сезон длинный. Ему надо найти себе занятие, которое отвлечет его»

Теги Чикаго НХЛ Тэйлор Холл Коннор Бедард Хоккей

Тэйлор Холл считает, что Коннору Бедарду нужно иногда отвлекаться от хоккея.

Ожидается, что первый номер драфта НХЛ-2010 и первый номер драфта-2023 начнут сезон в первом звене «Чикаго». 

Холл ответил на вопрос о том, какой совет бы он дал Бедарду

«Для него важно уметь отвлекаться от хоккея после ухода с катка. Ему надо найти себе занятие, которое отвлечет его. Сезон длинный, нельзя думать только о хоккее. Особенно на более позднем этапе карьеры. 

То, что происходит на льду, нужно оставлять там, чтобы потом возвращаться к игре со свежей головой. Вот чему я научился за годы карьеры», – сказал обладатель «Харт Трофи»-2018.

4 комментария

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Семён Саркисов
Ответ potch66
Неудачник дает советы.
Обладатель Харт Трофи ?)
Что же с остальными игроками тогда )
+3
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Maxim Shumov
Ответ potch66
Неудачник дает советы.
Дядь, ну дай тогда ты совет. К тебе Бедард наверняка прислушается, помоги пацану
+3
0
+3
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Кино Музыка
Ох уж эти другие занятия. Единственное безобидное из них рыбалка.
+1
0
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