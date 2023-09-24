Холл дал совет Бедарду: «Нельзя думать только о хоккее, сезон длинный. Ему надо найти себе занятие, которое отвлечет его»

Тэйлор Холл считает, что Коннору Бедарду нужно иногда отвлекаться от хоккея.

Ожидается, что первый номер драфта НХЛ-2010 и первый номер драфта-2023 начнут сезон в первом звене « ».

ответил на вопрос о том, какой совет бы он дал .

«Для него важно уметь отвлекаться от хоккея после ухода с катка. Ему надо найти себе занятие, которое отвлечет его. Сезон длинный, нельзя думать только о хоккее. Особенно на более позднем этапе карьеры.

То, что происходит на льду, нужно оставлять там, чтобы потом возвращаться к игре со свежей головой. Вот чему я научился за годы карьеры», – сказал обладатель «Харт Трофи»-2018.