«Миннесота» показала зелено-желтую 3-ю форму на сезон-2023/24. Она выполнена в стиле «Норт Старс»

Теги Миннесота НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Миннесота» показала зелено-желтую 3-ю форму на сезон-2023/24.

Новый комплект выполнен в стиле «Миннесоты Норт Старс» 1970-х годов. 

Ранее «Уайлд» использовали эту расцветку для двух вариантов в рамках проекта Reverse Retro.

В новом комплекте предусмотрены некоторые дополнения – на плечах появилась нашивка с силуэтом штата, в него же вписаны капитанские литеры. 

Сохранились и традиционные детали, в частности, объемные номера. В новой форме команда проведет 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24. 

Фото: сайт «Миннесоты».

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1 комментарий

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Niko [Ars]
форму пока только до пояса сшили? внизу труселя?
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