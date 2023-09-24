«Миннесота» показала зелено-желтую 3-ю форму на сезон-2023/24. Она выполнена в стиле «Норт Старс»

«Миннесота» показала зелено-желтую 3-ю форму на сезон-2023/24.

Новый комплект выполнен в стиле «Миннесоты Норт Старс» 1970-х годов.

Ранее «Уайлд» использовали эту расцветку для двух вариантов в рамках проекта Reverse Retro.

В новом комплекте предусмотрены некоторые дополнения – на плечах появилась нашивка с силуэтом штата, в него же вписаны капитанские литеры.

Сохранились и традиционные детали, в частности, объемные номера. В новой форме команда проведет 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.

Фото: сайт «Миннесоты».