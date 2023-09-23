Мартемьянов после 0:4 от СКА: «Безобразная игра. Большие претензии к лидерам «Амура», я их не видел. Будем разбираться с составом»

Андрей Мартемьянов подверг критике лидеров «Амура» после 0:4 от СКА.

«Хотел бы отметить заряженность соперника, прекрасную игру вратаря, а еще команда и в обороне, и в атаке играла очень агрессивно, мощно.

По игре нашей команды – проваленный первый период, сейчас разбираемся, что случилось. Безобразное выполнение игрового задания всей командой, большие претензии к нашим лидерам. Пока на бумаге, на поле я их абсолютно не видел. Наш вратарь – единственный, кто сражался до конца. Большое ему спасибо за матч.

По игре команды скажу, что безобразная игра. Ни выполнения игрового задания, ни самоотдачи – ничего не было. К сожалению, это третий проигранный матч дома. Перед болельщиками хочу извиниться. Вину с себя ни в коем случае не снимаю.

Я отвечаю за все и прежде всего виню себя. В ближайшие дни будем разбираться с составом, кое-кто, возможно, уже поедет в Высшую лигу. Может, кто-то будет выставлен на драфт отказов. У нас в лиге уже это началось, будем продолжать», – сказал главный тренер « ».