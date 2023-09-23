Мартемьянов после 0:4 от СКА: «Безобразная игра. Большие претензии к лидерам «Амура», я их не видел. Будем разбираться с составом»

Теги СКА Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов подверг критике лидеров «Амура» после 0:4 от СКА.

«Хотел бы отметить заряженность соперника, прекрасную игру вратаря, а еще команда и в обороне, и в атаке играла очень агрессивно, мощно.

По игре нашей команды – проваленный первый период, сейчас разбираемся, что случилось. Безобразное выполнение игрового задания всей командой, большие претензии к нашим лидерам. Пока на бумаге, на поле я их абсолютно не видел. Наш вратарь – единственный, кто сражался до конца. Большое ему спасибо за матч.

По игре команды скажу, что безобразная игра. Ни выполнения игрового задания, ни самоотдачи – ничего не было. К сожалению, это третий проигранный матч дома. Перед болельщиками хочу извиниться. Вину с себя ни в коем случае не снимаю.

Я отвечаю за все и прежде всего виню себя. В ближайшие дни будем разбираться с составом, кое-кто, возможно, уже поедет в Высшую лигу. Может, кто-то будет выставлен на драфт отказов. У нас в лиге уже это началось, будем продолжать», – сказал главный тренер «Амура». 

4 комментария

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Cергей Сухарев
Мартемьянов всё правильно сказал.Осталось команду сделать командой.
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zenitka
2 гола СКА это 2 результативные ошибки в своей зоне.Иногда бывает
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Огюст
Эх Амур ,Амур болельщики не только вашей команды надеялись ,что вы "накроете " своей пораженческой волной Ска ,а вы да же от него "сухарь" получили у себя дома - так огорчили!
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