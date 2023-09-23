Чижмин о российском хоккее: «Нужно вернуться назад – не станем сильнее с Казахстаном и Беларусью. Мы падаем в хоккейном развитии»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Хоккей

Евгений Чижмин считает, что российский хоккей не становится лучше.

«Для того, чтобы сделать шаг вперед, нам нужно вернуться назад. Мы сейчас падаем в хоккейном развитии. Надо обучать мастерству как можно дольше.

У нас сразу требуют результат. Да, результат хорошо, но не надо причесывать всех одинаково. Раньше были хоккейные школы, у каждой была своя изюминка.

Теперь адреналинят всех и играют. Мичков и молодые торпедовцы выделяются. А где остальные?

Свежей крови нет. Поэтому СКА, ЦСКА сейчас не могут быть на ведущих ролях. Нужны новые хоккеисты, а их очень мало. Страшно представить, что будет, когда мы вернемся на международную арену.

Я не говорю, что нас разнесут. Желание грызться, кусаться будет у молодых, но мастерства не хватит.

Сейчас мы не растем, нам для проверки сил нужно ехать за океан. Тогда мы почувствуем разницу.

С Казахстаном, Беларусью мы сильнее не станем. И у нас, и у них замечательные специалисты, но прогрессировать сложно, играя между собой», – экс-хоккеист «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Чижмин.

4 комментария

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Игорь Новиков
Редкий островок адекватности в общем хоре голосов о том, что все прекрасно и все в порядке.
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Sibiryachkoff
В чем адекватность? Что значит вернуться? Мы что сами откуда то ушли?
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Павел павел
ну может и правильно сказал
но у меня вопрос кто такой Чижмин???
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