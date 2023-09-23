Чижмин о российском хоккее: «Нужно вернуться назад – не станем сильнее с Казахстаном и Беларусью. Мы падаем в хоккейном развитии»

Евгений Чижмин считает, что российский хоккей не становится лучше.

«Для того, чтобы сделать шаг вперед, нам нужно вернуться назад. Мы сейчас падаем в хоккейном развитии. Надо обучать мастерству как можно дольше.

У нас сразу требуют результат. Да, результат хорошо, но не надо причесывать всех одинаково. Раньше были хоккейные школы, у каждой была своя изюминка.

Теперь адреналинят всех и играют. Мичков и молодые торпедовцы выделяются. А где остальные?

Свежей крови нет. Поэтому СКА, ЦСКА сейчас не могут быть на ведущих ролях. Нужны новые хоккеисты, а их очень мало. Страшно представить, что будет, когда мы вернемся на международную арену.

Я не говорю, что нас разнесут. Желание грызться, кусаться будет у молодых, но мастерства не хватит.

Сейчас мы не растем, нам для проверки сил нужно ехать за океан. Тогда мы почувствуем разницу.

С Казахстаном, Беларусью мы сильнее не станем. И у нас, и у них замечательные специалисты, но прогрессировать сложно, играя между собой», – экс-хоккеист «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Чижмин.