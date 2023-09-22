Директор «Динамо»: «Не сказал бы, что команда находится на пике. Пока все идет довольно успешно, но мы не обнадеживаемся, а продолжаем работу»

Директор «Динамо» не считает, что команда находится на пике.

Московский клуб выиграл шесть матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Когда команда выигрывает – все хорошо. Когда команда проигрывает – все плохо. Это понятные оценки.

В принципе у нас все складывается достаточно неплохо. Заработали определенные связки, и определенные хоккеисты начали играть так, как мы от них и ожидали. Поэтому все идет более-менее. Но я бы не сказал, что команда находится на каком-то пике.

Хейтеры клуба уже ждут привычного спада после успешного начала сезона? Как бывший хоккеист я вам скажу, что пройти весь чемпионат без единого спада никогда не получается. Если вспомнить прошлый сезон, то спады были и у единоличного лидера чемпионата , и « » проигрывало серии матчей.

Чтобы избежать спада, нужна сумасшедшая скамейка, чтобы всегда можно было легко ротировать хоккеистов. Но это другая история.

Мы в этом сезоне довольно тяжело входили в чемпионат, да и сейчас я не скажу, что в каждой игре мы имеем сумасшедшее преимущество. В каждом матче команда проходит через определенные проблемы, и у нас есть вещи, над которыми нужно работать дальше. Поэтому команда постепенно набирает ход.

Всегда лучше выиграть плохую игру, нежели проиграть хорошую. Каждая игра дает пищу для размышлений. Будем работать дальше.

Сейчас сложно что-либо прогнозировать. На старте сезона огромное количество непредсказуемых результатов. Нужно смотреть, у кого какой календарь, у какой команды были выходные, а кто играет после тяжелой серии, и откуда приезжает, у кого кто травмирован.

Сейчас номинальный фаворит может проиграть номинальному лидеру, что и показывает старт чемпионата. У «Динамо» пока все идет довольно успешно, но мы не обнадеживаемся, а продолжаем нашу ежедневную работу», – сказал спортивный директор московского « » .