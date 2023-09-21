Мартемьянов о поражении от «Динамо»: «Есть претензия к нападающим «Амура» – 3 гола за 3 матча. Лозебников дает зарабатывать очки – благодарен ему»

Теги Амур КХЛ Динамо Андрей Мартемьянов Матч ТВ Дмитрий Лозебников Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Динамо».

«Амур» проиграл в овертайме со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В актив можно занести первый и третий периоды, второй мы провалили.

Соперник выполнял игровое задание, а наша команда решила, что можно обойтись и так. Это неприемлемая вещь. Жаль, что потеряли очко.

Есть претензия к нашим нападающим: три гола за три матча – это крайне мало. Благодарен нашему вратарю, он дает зарабатывать очки. Но парни работают, результат придет.

Что касается штрафа, я наконец‑то достучался, что надо играть жестко, но без грязи.

– Хотите заменить Бродхерста, который выбыл до конца октября?

– Рынок очень скудный. Да и не только мы ищем.

– Восемь очков после восьми игр – поезд уходит?

– Он никуда не уходит, он стоит на месте. Чемпионат только начался. Выводы делать по восьми матчам я точно не собираюсь.

Дмитрий Лозебников – первый вратарь «Амура»?

– Он отыграл четыре последних матча. Думаю, это отвечает на ваш вопрос. Пока ловит, он будет играть, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

1 комментарий

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Алексей Ванаков
правильно сказал одной шайбой матчи не выигрывают
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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