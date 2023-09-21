Мартемьянов о поражении от «Динамо»: «Есть претензия к нападающим «Амура» – 3 гола за 3 матча. Лозебников дает зарабатывать очки – благодарен ему»
Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Динамо».
«Амур» проиграл в овертайме со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В актив можно занести первый и третий периоды, второй мы провалили.
Соперник выполнял игровое задание, а наша команда решила, что можно обойтись и так. Это неприемлемая вещь. Жаль, что потеряли очко.
Есть претензия к нашим нападающим: три гола за три матча – это крайне мало. Благодарен нашему вратарю, он дает зарабатывать очки. Но парни работают, результат придет.
Что касается штрафа, я наконец‑то достучался, что надо играть жестко, но без грязи.
– Хотите заменить Бродхерста, который выбыл до конца октября?
– Рынок очень скудный. Да и не только мы ищем.
– Восемь очков после восьми игр – поезд уходит?
– Он никуда не уходит, он стоит на месте. Чемпионат только начался. Выводы делать по восьми матчам я точно не собираюсь.
– Дмитрий Лозебников – первый вратарь «Амура»?
– Он отыграл четыре последних матча. Думаю, это отвечает на ваш вопрос. Пока ловит, он будет играть, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
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