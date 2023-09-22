Вратарь Зинаддин расторг контракт с «Торпедо» по своей инициативе. Чемпион МХЛ-2023 будет играть в Беларуси

Вратарь Лоренс Зинаддин расторг контракт с «Торпедо» по своей инициативе.

«Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с голкипером по инициативе хоккеиста.

Права на игрока в остались за нижегородским клубом.

18-летний хоккеист продолжит карьеру в Чемпионате Беларуси, где сможет получить игровую практику на взрослом уровне.

Желаем Лоренсу успешной игры и ждем возвращения в систему ХК « »! 🤝» – говорится в телеграм-канале нижегородцев.

В прошлом сезоне 18-летний игрок с белорусским гражданством стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки». Он был основным вратарем команды (14 игр в победном плей-офф, 94,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,77).