Вратарь Зинаддин расторг контракт с «Торпедо» по своей инициативе. Чемпион МХЛ-2023 будет играть в Беларуси

Теги Торпедо переходы КХЛ МХЛ Чайка высшая лига Беларусь Лоренс Зинаддин Хоккей

Вратарь Лоренс Зинаддин расторг контракт с «Торпедо» по своей инициативе.

«Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с голкипером Лоренсом Зинаддином по инициативе хоккеиста.

Права на игрока в КХЛ остались за нижегородским клубом.

18-летний хоккеист продолжит карьеру в Чемпионате Беларуси, где сможет получить игровую практику на взрослом уровне.

Желаем Лоренсу успешной игры и ждем возвращения в систему ХК «Торпедо»! 🤝» – говорится в телеграм-канале нижегородцев. 

В прошлом сезоне 18-летний игрок с белорусским гражданством стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки». Он был основным вратарем команды (14 игр в победном плей-офф, 94,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,77).  

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3 комментария

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viktorpavlov70
МХЛ перерос. До основной команды объективно не дорос. Мог, конечно, в фарме пылить, но это его выбор. В любом случае удачи и успешного профессионального роста.
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Dundee
Права остаются за Торпедо. Удачи Лоуренс, увидимся в основе, спасибо за кубок Харламова ✊💪
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Матроскин52
Игровая практика необходима! Поиграет в Белорусии и велком назад в Торпедо! Ждём! Вратарь то не без таланта!!!
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