Вратарь Зинаддин расторг контракт с «Торпедо» по своей инициативе. Чемпион МХЛ-2023 будет играть в Беларуси
Вратарь Лоренс Зинаддин расторг контракт с «Торпедо» по своей инициативе.
«Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с голкипером Лоренсом Зинаддином по инициативе хоккеиста.
Права на игрока в КХЛ остались за нижегородским клубом.
18-летний хоккеист продолжит карьеру в Чемпионате Беларуси, где сможет получить игровую практику на взрослом уровне.
Желаем Лоренсу успешной игры и ждем возвращения в систему ХК «Торпедо»! 🤝» – говорится в телеграм-канале нижегородцев.
В прошлом сезоне 18-летний игрок с белорусским гражданством стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки». Он был основным вратарем команды (14 игр в победном плей-офф, 94,7% сэйвов, коэффициент надежности 1,77).
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