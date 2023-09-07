«Баффало» и Далин близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 10,5 млн долларов (After The Whistle)
«Баффало» и Расмус Далин близки к продлению контракта на 8 лет и 84 млн долларов.
Об этом сообщили бывшие игроки «Сэйбрс» Эндрю Питерс и Крэйг Риве – ведущие подкаста After The Whistle («После свистка»).
Кэпхит 23-летнего защитника, таким образом, может составить 10,5 миллиона долларов. Он может стать третьим действующим представителем своего амплуа со средней годовой зарплатой по контракту, превышающей 10 млн долларов.
Ранее эту планку превысили сделки Эрика Карлссона с «Сан-Хосе» (кэпхит 11,5 млн) и Дрю Даути с «Лос-Анджелесом» (11 млн).
В минувшем сезоне НХЛ швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».
Текущий контракт Далина с кэпхитом 6 миллионов долларов действует до конца сезона-2023/24.
Далин получит его в 24 а не как Эрик и Дрю в 29.
в него войдет практически весь прайм игрока.
п.с. главное Быкам потом не лажануться и не дать ему 12-15 лямов в 32
Нет сомнений, что Савон и Бенсон в таком атакующем хоккее точно выстрелят.
+ команда становится сильнее и очки набирать становится легче.
так что +- контракт повторят
Этот контракт даёт гибкость, не то что Мэттьюс со своим агентом трясут Торонто подписывая 5 летние с большим кэп-хитом.