«Баффало» и Далин близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 10,5 млн долларов (After The Whistle)

«Баффало» и Расмус Далин близки к продлению контракта на 8 лет и 84 млн долларов.

Об этом сообщили бывшие игроки «Сэйбрс» Эндрю Питерс и Крэйг Риве – ведущие подкаста After The Whistle («После свистка»).

Кэпхит 23-летнего защитника, таким образом, может составить 10,5 миллиона долларов. Он может стать третьим действующим представителем своего амплуа со средней годовой зарплатой по контракту, превышающей 10 млн долларов.

Ранее эту планку превысили сделки Эрика Карлссона с «Сан-Хосе» (кэпхит 11,5 млн) и Дрю Даути с «Лос-Анджелесом» (11 млн).

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12».

Текущий контракт с кэпхитом 6 миллионов долларов действует до конца сезона-2023/24.