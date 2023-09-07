«Баффало» и Далин близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 10,5 млн долларов (After The Whistle)

Теги Баффало Эндрю Питерс Крэйг Риве НХЛ Расмус Далин деньги Хоккей

«Баффало» и Расмус Далин близки к продлению контракта на 8 лет и 84 млн долларов.

Об этом сообщили бывшие игроки «Сэйбрс» Эндрю Питерс и Крэйг Риве – ведущие подкаста After The Whistle («После свистка»).

Кэпхит 23-летнего защитника, таким образом, может составить 10,5 миллиона долларов. Он может стать третьим действующим представителем своего амплуа со средней годовой зарплатой по контракту, превышающей 10 млн долларов.

Ранее эту планку превысили сделки Эрика Карлссона с «Сан-Хосе» (кэпхит 11,5 млн) и Дрю Даути с «Лос-Анджелесом» (11 млн). 

В минувшем сезоне НХЛ швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 73 (15+58) очка в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+12». 

Текущий контракт Далина с кэпхитом 6 миллионов долларов действует до конца сезона-2023/24.

 

21 комментарий

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Shaiba Bash
Пора уже привыкать к таким контрактам, потолок должен вырасти и этот контракт станет выгодным
+8
0
+8
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naa1122
для Баффало отличный контракт.
Далин получит его в 24 а не как Эрик и Дрю в 29.
в него войдет практически весь прайм игрока.
п.с. главное Быкам потом не лажануться и не дать ему 12-15 лямов в 32
+7
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+7
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Einfach Safari
Ответ Shaiba Bash
Пора уже привыкать к таким контрактам, потолок должен вырасти и этот контракт станет выгодным
да он достал расти уже, прям прёт и прёт вверх как гриб после дождя со скоростью миллион в год) скоро НБА догонит такими темпами 😁
+7
0
+7
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Why always me?!
Ответ Anton Lisin
У Баффало какие-то гении в скаутском отделе работают, не иначе - Далин, Козенс, Куинн, Пауэр, Савой, Бенсон. Нет сомнений, что Савон и Бенсон в таком атакующем хоккее точно выстрелят.
Все эти игроки изначально высоко котировались, а Баффало высоко выбирал. Так что гениями тут особо быть не нужно.
+7
0
+7
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Rogash 17
Оцените статью про Филипа Задину, плиз https://www.sports.ru/tribuna/blogs/numenor/3188124.html
+3
-1
+2
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MetalFox
Ответ Барин
Вот здесь контракт сопоставим по сравнению с Оттавой. Далин франчайз и кто такой Сэндерсон?
Один из лучших оборонительных защей лиги, наследник Слэвина и праймовых Влэшика с Ялмарссоном. И уж точно на голову выше Шабо
+1
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Einfach Safari
интересно, сколько Пауэр и Зайдер тогда попросят
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Anton Lisin
У Баффало какие-то гении в скаутском отделе работают, не иначе - Далин, Козенс, Куинн, Пауэр, Савой, Бенсон.
Нет сомнений, что Савон и Бенсон в таком атакующем хоккее точно выстрелят.
+1
-1
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memphis
Ответ Максим Новиков
Прекратите выдавать такие неадекватные контракты
Да, давно уже пора поднять потолок и звёздам платить хотя бы по 30 лямов за сезон! ;)
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naa1122
Ответ Einfach Safari
интересно, сколько Пауэр и Зайдер тогда попросят
Пауэр пока идет по графику Далина с отставанием в год.
+ команда становится сильнее и очки набирать становится легче.
так что +- контракт повторят
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Einfach Safari
Ответ naa1122
Пауэр пока идет по графику Далина с отставанием в год. + команда становится сильнее и очки набирать становится легче. так что +- контракт повторят
так у Далина был мостик с кепом 6 лямов, если Пауэр на плюс - минус такой согласится будет успех для офиса клинков
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Вадим Сидоров
Ответ naa1122
для Баффало отличный контракт. Далин получит его в 24 а не как Эрик и Дрю в 29. в него войдет практически весь прайм игрока. п.с. главное Быкам потом не лажануться и не дать ему 12-15 лямов в 32
Ну если не будет вариантов то дадут)
Этот контракт даёт гибкость, не то что Мэттьюс со своим агентом трясут Торонто подписывая 5 летние с большим кэп-хитом.
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PatologoanatoM
Ответ Anton Lisin
У Баффало какие-то гении в скаутском отделе работают, не иначе - Далин, Козенс, Куинн, Пауэр, Савой, Бенсон. Нет сомнений, что Савон и Бенсон в таком атакующем хоккее точно выстрелят.
Петерка, Леви
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Einfach Safari
Ответ PatologoanatoM
Петерка, Леви
Кулих, остлунд
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Why always me?!
Ответ Why always me?!
Все эти игроки изначально высоко котировались, а Баффало высоко выбирал. Так что гениями тут особо быть не нужно.
Тут как повезёт. Баффало несколько лет назад днищем были, могли молодым давать играть, а те спокойно развиваться. В Рейнджерс в этом плане сложнее, там пробиваться надо. Думаю если бы Лафренье и Какко были в Баффало, то сразу бы играли в топ-6.
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Барин
Ответ MetalFox
Один из лучших оборонительных защей лиги, наследник Слэвина и праймовых Влэшика с Ялмарссоном. И уж точно на голову выше Шабо
И в чем он выше на голову Шабо, к примеру?
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