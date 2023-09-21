Голдобин с 14 очками возглавил список бомбардиров КХЛ. Форвард «Спартака» сделал 5 передач в матче с «Барысом»
Николай Голдобин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.
Нападающий «Спартака» сделал пять голевых передач в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:3).
Форвард возглавил список бомбардиров КХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 9 играх чемпионата.
Голдобин стал девятым игроком в истории лиги, кому удалось сделать пять голевых передач в матче.
Рекорд по количеству голевых пасов в одной игре принадлежит Райану Гандерсону – 6 передач в матче с «Нефтехимиком» в сезоне-2014/2015.
В истории «Спартака» в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне-2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов в матче с новокузнецким «Металлургом».
- Потому что я машина!
Коля, просто продолжай!
В Спартаке - главная прима. Хотя у них в целом отличное звено сложилось с Морозовым и Порядиным.