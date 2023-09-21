Голдобин с 14 очками возглавил список бомбардиров КХЛ. Форвард «Спартака» сделал 5 передач в матче с «Барысом»

Теги Спартак Штефан Ружичка КХЛ рекорды Барыс Николай Голдобин Райан Гандерсон Хоккей

Николай Голдобин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Нападающий «Спартака» сделал пять голевых передач в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:3).

Форвард возглавил список бомбардиров КХЛ, набрав 14 (8+6) очков в 9 играх чемпионата.

Голдобин стал девятым игроком в истории лиги, кому удалось сделать пять голевых передач в матче.

Рекорд по количеству голевых пасов в одной игре принадлежит Райану Гандерсону – 6 передач в матче с «Нефтехимиком» в сезоне-2014/2015.

В истории «Спартака» в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне-2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов в матче с новокузнецким «Металлургом».

9 комментариев

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Crenk
Такой Голдобин украшает КХЛ
+20
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Rulya
Красава, Голди! Видимо нашел свою команду. И свадьба в плюс сыграла)
+14
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+14
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Rio de Janeiro
Особенно вкусный ассист–подкидка на 3 гол Спартака.Рекомендую всем хоккейным гурманам😋
+9
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+9
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PredatorMax
- Николай, почему вы перед матчами пьете 95-й бензин?
- Потому что я машина!

Коля, просто продолжай!
+2
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+2
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камикадзе
Будто всегда играл в Спартаке. Удачи 🍀
+1
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Caniball
Болельщикам Магнитки он почему-то не нравился.
В Спартаке - главная прима. Хотя у них в целом отличное звено сложилось с Морозовым и Порядиным.
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Королёв Александр
с Хохлачевым можно было и две пятерки создать убойные! но Голдобин красавчик!
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Bratsk Bruins
Знать не знал его, теперь не отвертеться. Молодец Коля!
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Королёв Александр
Ответ Rio de Janeiro
Особенно вкусный ассист–подкидка на 3 гол Спартака.Рекомендую всем хоккейным гурманам😋
согласен! там где надо и как надо опустилась! красота!
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