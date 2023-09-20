Козлов после 4:2 с «Нефтехимиком»: «Эмоции захлестывают, создаются абсурдные удаления. Так играть нельзя. Два очка – большая заслуга Ежова»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Николай Кулемин Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Александр Комаров 2002 Матвей Бабенко Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:2).

– Тяжелый матч с множеством удалений. Те, кто в меньшинстве играют, много времени проводят на льду, другие сидят на скамейке, мерзнут.

Есть позитивные моменты, снова нашли силы и выиграли. Есть еще один позитив – это голы наших молодых: Комарова и Бабенко. Дебютные шайбы в КХЛ.

Кулемин готов на 100 процентов?

– Да. Он был готов с «Торпедо». Но я его приберег.

– Почему так много удалений? 

– Надо дисциплинированно играть. Ну как можно вшестером выскакивать? Это нехватка концентрации. Эмоции где-то захлестывают. Создаются абсурдные удаления и потом получаются проблемы. Так играть нельзя.

Хорошо, что сегодня Илья Ежов так сыграл. Пластался, как всегда. Два очка – это его большая заслуга.

– Гол Комарова стал первым для защитников. Вас беспокоит, что игроки обороны мало забивают?

– Есть моменты, которые они создают. Хотелось бы помощи. Если у них будут моменты, они реализуют их, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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4 комментария

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Венер Кучербаев
может быть, не самая лучшая игра со стороны Салавата, но матч получился интересным и запоминающимся:
- первый гол в КХЛ для Комарова.
- первый гол в КХЛ для совсем молодого Бабенко (17 лет).
- первый матч в сезоне и сразу первая шайба Кулёмина. сама шайба оригинальная, редко увидишь гол в падении.
- первая в сезоне шайба защитника Коледова (и вообще первый результативный балл), причём - в День Рождения.

записные лидеры сегодня ушли в тень, но на первый план вышли другие парни.

в общем, хорошая командная работа!!!
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Тимур Тавабилов
Да на 5 матчей вперед наудалялись обе команды. С автомобилистом нужно строго играть в этом компоненте. Всех с победой, была хорошая игра 🔥
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Radik_2.0
весёлая была игра. 6 голов, куча удалений, потасовки. такой хоккей мне нравится
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Ачиваков Марат
Удаления это слабое звено команды, нужно всем помнить о том, что при частых удалениях, все усилия могут быть напрасными.
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