Козлов после 4:2 с «Нефтехимиком»: «Эмоции захлестывают, создаются абсурдные удаления. Так играть нельзя. Два очка – большая заслуга Ежова»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:2).

– Тяжелый матч с множеством удалений. Те, кто в меньшинстве играют, много времени проводят на льду, другие сидят на скамейке, мерзнут.

Есть позитивные моменты, снова нашли силы и выиграли. Есть еще один позитив – это голы наших молодых: Комарова и . Дебютные шайбы в .

– готов на 100 процентов?

– Да. Он был готов с «Торпедо». Но я его приберег.

– Почему так много удалений?

– Надо дисциплинированно играть. Ну как можно вшестером выскакивать? Это нехватка концентрации. Эмоции где-то захлестывают. Создаются абсурдные удаления и потом получаются проблемы. Так играть нельзя.

Хорошо, что сегодня так сыграл. Пластался, как всегда. Два очка – это его большая заслуга.

– Гол Комарова стал первым для защитников. Вас беспокоит, что игроки обороны мало забивают?

– Есть моменты, которые они создают. Хотелось бы помощи. Если у них будут моменты, они реализуют их, – сказал главный тренер « » Виктор Козлов.