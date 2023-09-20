Светлов о СКА: «Команда обречена прибавлять. Гальченюк мог недооценить КХЛ, но выйдет на уровень скорее рано, чем поздно. Как и многие другие»

Сергей Светлов считает, что СКА обречен прибавлять в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 4 очками после 7 игр.

«Вот за – меньше всего беспокойства, команда обречена прибавлять.

Возьмите того же , сына моего одноклубника Александра по московскому «Динамо» 80-х годов. Да, у парня под семьсот матчей в НХЛ, но он мог немного недооценить , специфику нашей лиги.

Но Алекс прибавляет с каждой сменой и скорее рано, чем поздно выйдет на свой уровень, мастерство позволяет. Как и многие его партнеры», – сказал член тренерского совета ФХР.