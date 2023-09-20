Светлов о СКА: «Команда обречена прибавлять. Гальченюк мог недооценить КХЛ, но выйдет на уровень скорее рано, чем поздно. Как и многие другие»

Теги СКА КХЛ Сергей Светлов Алекс Гальченюк Хоккей

Сергей Светлов считает, что СКА обречен прибавлять в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 4 очками после 7 игр.

«Вот за СКА – меньше всего беспокойства, команда обречена прибавлять.

Возьмите того же Гальченюка, сына моего одноклубника Александра по московскому «Динамо» 80-х годов. Да, у парня под семьсот матчей в НХЛ, но он мог немного недооценить КХЛ, специфику нашей лиги. 

Но Алекс прибавляет с каждой сменой и скорее рано, чем поздно выйдет на свой уровень, мастерство позволяет. Как и многие его партнеры», – сказал член тренерского совета ФХР.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikl_5555
Светлов о СКА: «Команда обречена
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Родин
Изя обратил его в свою религию , покайтесь грешники !!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Синица
с таким супертренером как не прибавить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Команда обречена …. Прибавлять слово лишнее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikl_5555
не можем не доверять 62 летнему эксперту..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий