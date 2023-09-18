Джиошвили забил «Спартаку», затолкнув шайбу на пятаке – Рыбар ударил игрока «Динамо». Жамнов брал запрос – гол все равно засчитали

Теги Спартак видео КХЛ Динамо Максим Джиошвили Патрик Рыбар Хоккей

«Динамо» засчитали гол в матче со «Спартаком», несмотря на тренерский запрос.

Команды встречаются в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Эпизод произошел при счете 3:2 на 36-й минуте во втором периоде.

Форвард бело-голубых Дмитрий Рашевский набросил шайбу на пятачок, голкипер Патрик Рыбар отбил ее, после чего Максим Джиошвили сыграл на добивание, пропихнув шайбу за линию ворот.

Активность нападающего «Динамо» на пятаке не понравилась Рыбару, который блином ударил соперника сразу после игрового момента.

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Алексеем Жамновым взял тренерский запрос на предмет блокировки вратаря, однако главные арбитры Виктор Бирин и Алексей Раводин приняли решение засчитать гол.

7 комментариев

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валя_стакан
Шайба не зафиксирована - свистка не было
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Сергей Лепехин
Очень спорно... Игрок засунул клюшку между щитков вратаря и пропихивал, пока шайба не вылетела... Что-то подобное в матчах СССР Канада было. Удивляет, что сами судьи самостоятельно не смотрели эпизод. Шайбу потеряли из виду, должен быть свисток
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Mapk Kpacc
Это ерунда, ткнул разок. Прайс в свое время навалял от души блином кому-то из ндд
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Дмитрий Кононов
Ответ Ilya Ilya
Так если шайба под попой, а щитки сведины то есть все равно можно протыкать клюшкой вратаря?
В том то и дело, что он не сидел. На коленях стоял
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