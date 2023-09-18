Джиошвили забил «Спартаку», затолкнув шайбу на пятаке – Рыбар ударил игрока «Динамо». Жамнов брал запрос – гол все равно засчитали

«Динамо» засчитали гол в матче со «Спартаком», несмотря на тренерский запрос.

Команды встречаются в игре Фонбет чемпионата .

Эпизод произошел при счете 3:2 на 36-й минуте во втором периоде.

Форвард бело-голубых Дмитрий Рашевский набросил шайбу на пятачок, голкипер отбил ее, после чего сыграл на добивание, пропихнув шайбу за линию ворот.

Активность нападающего « » на пятаке не понравилась Рыбару, который блином ударил соперника сразу после игрового момента.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым взял тренерский запрос на предмет блокировки вратаря, однако главные арбитры Виктор Бирин и Алексей Раводин приняли решение засчитать гол.