Джиошвили забил «Спартаку», затолкнув шайбу на пятаке – Рыбар ударил игрока «Динамо». Жамнов брал запрос – гол все равно засчитали
«Динамо» засчитали гол в матче со «Спартаком», несмотря на тренерский запрос.
Команды встречаются в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Эпизод произошел при счете 3:2 на 36-й минуте во втором периоде.
Форвард бело-голубых Дмитрий Рашевский набросил шайбу на пятачок, голкипер Патрик Рыбар отбил ее, после чего Максим Джиошвили сыграл на добивание, пропихнув шайбу за линию ворот.
Активность нападающего «Динамо» на пятаке не понравилась Рыбару, который блином ударил соперника сразу после игрового момента.
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Алексеем Жамновым взял тренерский запрос на предмет блокировки вратаря, однако главные арбитры Виктор Бирин и Алексей Раводин приняли решение засчитать гол.
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