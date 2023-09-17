Немировски о качестве льда на арене СКА: «Шайба постоянно прыгала – это мешало. «Сибирь» играла правильно»
Дэвид Немировски посетовал на качество льда на арене СКА.
Новосибирский клуб победил со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– СКА очень мощно провел третий период. Как удалось выстоять?
– Думаю, играли правильно. Где-то надо просто правильно выводить шайбу [из зоны]. Мы говорили, что не получалось.
Тоже много моментов – это качество льда, шайба постоянно прыгала и где-то это мешало.
Надо было вывести шайбу чуть-чуть в глубину, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски во флэш-интервью после матча.
«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?
господа хейтеры,
будете хейтить Немировски за эти слова, или это другое?