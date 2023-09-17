Немировски о качестве льда на арене СКА: «Шайба постоянно прыгала – это мешало. «Сибирь» играла правильно»

Дэвид Немировски посетовал на качество льда на арене СКА.

Новосибирский клуб победил со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата .

– очень мощно провел третий период. Как удалось выстоять?

– Думаю, играли правильно. Где-то надо просто правильно выводить шайбу [из зоны]. Мы говорили, что не получалось.

Тоже много моментов – это качество льда, шайба постоянно прыгала и где-то это мешало.

Надо было вывести шайбу чуть-чуть в глубину, – сказал главный тренер « » во флэш-интервью после матча.

«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?