Немировски о качестве льда на арене СКА: «Шайба постоянно прыгала – это мешало. «Сибирь» играла правильно»

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

Дэвид Немировски посетовал на качество льда на арене СКА.

Новосибирский клуб победил со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА очень мощно провел третий период. Как удалось выстоять?

– Думаю, играли правильно. Где-то надо просто правильно выводить шайбу [из зоны]. Мы говорили, что не получалось.

Тоже много моментов – это качество льда, шайба постоянно прыгала и где-то это мешало.

Надо было вывести шайбу чуть-чуть в глубину, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски во флэш-интервью после матча.

«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?

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15 комментариев

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Shast
Зачёт. Потроллил гения тренерского цеха
+47
0
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Ыжык
Хахаха
+13
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Александр_Ронни
Дэвид, красава! Рад что ты выгрыз эту важную для тебя и Сибири Победу
+13
0
+13
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evg-pro
Это просто высший класс! Просто 10 из 10))
+6
0
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Федя Бирюков
немировски хорош
+4
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Goodvin55
"Даже в пивной лиге где я тренеровал по мнению Ротена лёд был лучше" - добавил Дэвид Семёнович.
+4
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Goodvin55
Ответ ivan555navi
Так, господа хейтеры, будете хейтить Немировски за эти слова, или это другое?
Конечно, он же просто троллит Ротена. Наверное всё таки не стоили ему не будучи вообще тренером оскорблять Девида Сёменовича словами о пивной лиги.
+4
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Огюст
Для вашей победы Тренер и такого качества льда хватило -молодцы !
+3
0
+3
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HCBV
Не переходил на личности, не оскорбил, а просто тонко потроллил гения, это класс ))
+2
0
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Ковид 07.10.52
Ротенберг своими слезками свой лед умудрился испортить....
+1
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Lari
👍👍👍😂😂😂
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Олег
Молодец....
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ЧакЧак
песок сыпьте и зенит приглашайте.....сл игра с севой....а потом перелет....езда тренеру !!!
+1
0
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Георгий Волков
Это и помешало проиграть. Враги ска испортили лед
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ivan555navi
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Так,
господа хейтеры,
будете хейтить Немировски за эти слова, или это другое?
+2
-2
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