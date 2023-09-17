Штястны не интересуют приглашения на просмотр. 37-летний форвард хочет получить полноценный контракт в НХЛ

Теги возможные переходы Каролина Пол Штястны НХЛ Хоккей

Пол Штястны намерен получить гарантированный контракт в НХЛ.

37-летний нападающий на данный момент находится в качестве неограниченно свободного агента.

Пол Штястны не заинтересован в подписании пробного соглашения, а рассчитывает получить полноценный договор с клубом НХЛ, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Каролину».

Штястны набрал 22 (9+13) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 4 (0+4) баллами в 15 играх.

1 комментарий

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Rumata22
Беспощадная штука время...мне Пол выиграл много сезонов с Эвеланш в NHL разных годов, а сейчас вот такая история (((
По Каролине, конечно, сложно судить, нынешний Штясны - игрок зависимый, а там у всей команды с креативом беда. Короче, ещё один шанс он точно заслужил.
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