Штястны не интересуют приглашения на просмотр. 37-летний форвард хочет получить полноценный контракт в НХЛ
Пол Штястны намерен получить гарантированный контракт в НХЛ.
37-летний нападающий на данный момент находится в качестве неограниченно свободного агента.
Пол Штястны не заинтересован в подписании пробного соглашения, а рассчитывает получить полноценный договор с клубом НХЛ, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Каролину».
Штястны набрал 22 (9+13) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 4 (0+4) баллами в 15 играх.
По Каролине, конечно, сложно судить, нынешний Штясны - игрок зависимый, а там у всей команды с креативом беда. Короче, ещё один шанс он точно заслужил.