Штястны не интересуют приглашения на просмотр. 37-летний форвард хочет получить полноценный контракт в НХЛ

Пол Штястны намерен получить гарантированный контракт в НХЛ.

37-летний нападающий на данный момент находится в качестве неограниченно свободного агента.

не заинтересован в подписании пробного соглашения, а рассчитывает получить полноценный договор с клубом НХЛ, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Каролину».

Штястны набрал 22 (9+13) очка в 73 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф отметился 4 (0+4) баллами в 15 играх.