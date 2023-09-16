Марк Рекки будет введен в зал славы «Филадельфии» 

Бывший форвард «Филадельфии» будет введен в зал славы «Флайерс».

Церемония состоится 27 января 2024 года перед домашним матчем чемпионата НХЛ с «Бостоном».

55-летний канадец играл за «Филадельфию» с 1992 по 1994 год, набрав 262 очка в 200 матчах регулярки и забив 105 голов.

Также Рекки выступал за «Флайерс» с 1999 по 2004 год. За этот период команда трижды выигрывала дивизион, а нападающий записал на свой счет 365 очков, забросив 127 шайб.

Кроме того, Рекки четыре раза представлял «Филадельфию» в Матче звезд НХЛ. В 2017 году он был включен в Зал хоккейной славы.

Также он выступал за «Питтсбург», «Монреаль», «Каролину», «Атланту», «Тампу» и «Бостон». Всего в 1652 матчах за карьеру в но набрал 1533 очка, забив 577 голов.