Марк Рекки будет введен в зал славы «Филадельфии» 

Теги Филадельфия Марк Рекки НХЛ Хоккей

Бывший форвард «Филадельфии» Марк Рекки будет введен в зал славы «Флайерс».

Церемония состоится 27 января 2024 года перед домашним матчем чемпионата НХЛ с «Бостоном».

55-летний канадец играл за «Филадельфию» с 1992 по 1994 год, набрав 262 очка в 200 матчах регулярки и забив 105 голов.

Также Рекки выступал за «Флайерс» с 1999 по 2004 год. За этот период команда трижды выигрывала дивизион, а нападающий записал на свой счет  365 очков, забросив 127 шайб.

Кроме того, Рекки четыре раза представлял «Филадельфию» в Матче звезд НХЛ. В 2017 году он был включен в Зал хоккейной славы.

Также он выступал за «Питтсбург», «Монреаль», «Каролину», «Атланту», «Тампу» и «Бостон». Всего в 1652 матчах за карьеру в НХЛ но набрал 1533 очка, забив 577 голов.

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