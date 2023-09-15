«Сочи» выиграл три матча подряд – впервые с 2021 года. Команда Кокорева – на 4-м месте на Западе

Теги Сибирь КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Сибирь» (4:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Прежде южане победили «Локомотив» (5:0) и «Северсталь» (5:4 ОТ).

«Сочи» выиграл три матча подряд в чемпионате КХЛ впервые с 2021 года. В период с 21 по 28 ноября 2021 года сочинцы под руководством Андрея Назарова выиграли четыре игры подряд.

На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 8 очков в 7 матчах.

9 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
вы еще не в курсе что в Питер переезжаете?
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pizzatcarizza
Динамо на втором
Сочи на четвертом
Дикий Дикий Запад)
+2
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Николай Мельников
Где-то заплакал Йозе
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Фёдор Кузнецов
Все так хвалят Торпедо, Адмирал, Куньлунь, а я бы отметил прогресс Сочи арр Кокореве,ещё в том сезоне команда прибавила, а тут отличная селекция, и клуб уже в топе
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Огюст
Вот и в Сочи закончились "тёмные " грустные , хоккейные ночи - в Питер они переехали !
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newyork13
Фарм лучше основы играет. Что то в системе не так работает
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pizzatcarizza
Ответ Фёдор Кузнецов
Все так хвалят Торпедо, Адмирал, Куньлунь, а я бы отметил прогресс Сочи арр Кокореве,ещё в том сезоне команда прибавила, а тут отличная селекция, и клуб уже в топе
Адмирал есть за что хвалить?
скорее севу,спартак или магнитку в этот список добавить можно
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Фёдор Кузнецов
Ответ pizzatcarizza
Адмирал есть за что хвалить? скорее севу,спартак или магнитку в этот список добавить можно
Прошлый сезон вспомните, про Адмирал куча материалов была
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pizzatcarizza
Ответ Фёдор Кузнецов
Прошлый сезон вспомните, про Адмирал куча материалов была
Это уже в прошлом) Сейчас про них вообще не пишут, а тамбиев на прессухах ведет себя иногда отвратно
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