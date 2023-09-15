«Сочи» выиграл три матча подряд – впервые с 2021 года. Команда Кокорева – на 4-м месте на Западе

«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла « » (4:2) в игре Фонбет чемпионата .

Прежде южане победили «Локомотив» (5:0) и «Северсталь» (5:4 ОТ).

« » выиграл три матча подряд в чемпионате КХЛ впервые с 2021 года. В период с 21 по 28 ноября 2021 года сочинцы под руководством Андрея Назарова выиграли четыре игры подряд.

На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 8 очков в 7 матчах.