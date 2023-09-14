Вратарь Кинкейд вернулся в «Нью-Джерси», подписав двусторонний контракт на год
Вратарь Кит Кинкейд вернулся в «Нью-Джерси».
34-летний голкипер подписал с «Девилс» двусторонний контракт на год. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч.
Кинкейд ранее выступал в системе клуба с 2011 по 2019 годы и провел за него 151 матч в НХЛ.
Всего в лиге у него 169 игр (70 побед), в том числе 2 в прошлом сезоне (по одной за «Бостон» и «Колорадо»).
Ранее Кит подписал контракт с независимым клубом АХЛ «Чикаго Вулвс», но в итоге не сыграет за него.
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