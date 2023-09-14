Вратарь Кинкейд вернулся в «Нью-Джерси», подписав двусторонний контракт на год

Вратарь Кит Кинкейд вернулся в «Нью-Джерси».

34-летний голкипер подписал с «Девилс» двусторонний контракт на год. Зарплата на уровне составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч.

ранее выступал в системе клуба с 2011 по 2019 годы и провел за него 151 матч в НХЛ.

Всего в лиге у него 169 игр (70 побед), в том числе 2 в прошлом сезоне (по одной за «Бостон» и «Колорадо»).

Ранее Кит подписал контракт с независимым клубом « », но в итоге не сыграет за него.