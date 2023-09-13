Плющев о СКА: «Декларируют, что лучшие в КХЛ, но за полторы минуты не реализовали «5 на 3». «Спартак» провел грамотную игру»

Теги СКА Спартак Владимир Плющев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев обозначил недостаток в игре СКА.

СКА проиграл «Спартаку» (0:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник.

Вчера «Спартак» сыграл достаточно аккуратно в обороне, с хорошим настроем и заряженностью на ворота соперника.

Команда, которая декларирует, что является лучшей в КХЛ, играла впятером против троих полторы минуты и не реализовала ни одного большинства.

Когда соперник фолит и его не наказывают, у него возникает уверенность в собственных силах, и наоборот.

«Спартак» провел грамотную игру и довел ее до логического конца», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Сколько можно повторять - СКА на самолёте летали, какая тут может быть игра в таком состоянии?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Satvaldino
Пнуть лежачего может каждый, когда Йозе брал регулярку и смотрел 800 матчей - все сидели и молчали. Йозе еще вернётся, он побеждал непобедимую Барселону, вывел Реал на новый уровень, поэтому скоро СКА встрепенется и дойдёт до финала КГ.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Хорошо макнул "тренера"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Как их натренировали ,в частности большинство ,так и реализуют и вообще играют !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Спартак вчера деклассировал Ротенберга .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий