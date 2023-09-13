Плющев о СКА: «Декларируют, что лучшие в КХЛ, но за полторы минуты не реализовали «5 на 3». «Спартак» провел грамотную игру»

Владимир Плющев обозначил недостаток в игре СКА.

проиграл « » (0:3) в матче Фонбет чемпионата .

«Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник.

Вчера «Спартак» сыграл достаточно аккуратно в обороне, с хорошим настроем и заряженностью на ворота соперника.

Команда, которая декларирует, что является лучшей в КХЛ, играла впятером против троих полторы минуты и не реализовала ни одного большинства.

Когда соперник фолит и его не наказывают, у него возникает уверенность в собственных силах, и наоборот.

«Спартак» провел грамотную игру и довел ее до логического конца», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.