Плющев о СКА: «Декларируют, что лучшие в КХЛ, но за полторы минуты не реализовали «5 на 3». «Спартак» провел грамотную игру»
Владимир Плющев обозначил недостаток в игре СКА.
СКА проиграл «Спартаку» (0:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник.
Вчера «Спартак» сыграл достаточно аккуратно в обороне, с хорошим настроем и заряженностью на ворота соперника.
Команда, которая декларирует, что является лучшей в КХЛ, играла впятером против троих полторы минуты и не реализовала ни одного большинства.
Когда соперник фолит и его не наказывают, у него возникает уверенность в собственных силах, и наоборот.
«Спартак» провел грамотную игру и довел ее до логического конца», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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