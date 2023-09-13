Артюхин о раздевалках: «КХЛ нужен свой «Ревизорро», бывает ужас. Приезжаешь на выезд – сломанные велотренажеры. Как разминаться?»

Евгений Артюхин согласился, что КХЛ нужен «Ревизорро» по аренам.

– В раздевалке в Нижнем Новгороде недавно ловили мышь. Я предложил в своем телеграм-канале, что КХЛ нужно создать должность «Ревизорро». И ведь есть готовый кандидат – Андрей Зубарев, играя за «Салават Юлаев», проводил инспекцию гостевых раздевалок на выезде.

– Это очень правильная идея. Чистоту и порядок можно соблюдать в любом клубе КХЛ. И каждая команда способна перед сезоном делать косметический ремонт.

Нужно снимать линолеум, красить стены, делать нормальные сиденья и вешалки. Не такие большие деньги, чтобы на этом мелочиться.

Но у нас этого не делают. Бывают примеры, что просто ужас. Помню раздевалку в Хабаровске, где просто меняли сиденья – с одного на другое. И команда мастеров просто целиком в той комнате не помещалась. Такого быть не должно!

Я согласен, что КХЛ нужен свой «Ревизорро». И на этот пост необходим ответственный человек.

Есть ведь у лиги регламент по аренам, которые должны вмещать не меньше 5500 зрителей. Так и по раздевалкам нужны свои нормативы.

А еще знаете, с чем сталкиваешься? Приезжаешь на выезд, принимающая команда тебе обязана обеспечить условия для подготовки к матчу.

Но ты видишь… сломанные велотренажеры. Хотя минимум три-четыре должны работать нормально. Иначе как тогда разминаться и заминаться?

Но команды просто сгружают гостям свои старые поломанные тренажеры. И на одном станке – сломана педаль, на другом – нет сиденья. Такое сплошь и рядом.

Я слышал, что Сергей Гимаев получил должность в лиге, отвечая за коммуникацию между игроками и КХЛ. Как раз хоккеисты могут ему жаловаться на такие проблемы.

Нет велосипедов или воды в душевой. Надо чаще опрашивать ребят после каждого матча, интересуясь, как у них обстоят бытовые дела, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.