Артюхин о раздевалках: «КХЛ нужен свой «Ревизорро», бывает ужас. Приезжаешь на выезд – сломанные велотренажеры. Как разминаться?»

Теги Евгений Артюхин КХЛ Сергей Гимаев-младший Матч ТВ Хоккей

Евгений Артюхин согласился, что КХЛ нужен «Ревизорро» по аренам.

– В раздевалке в Нижнем Новгороде недавно ловили мышь. Я предложил в своем телеграм-канале, что КХЛ нужно создать должность «Ревизорро». И ведь есть готовый кандидат – Андрей Зубарев, играя за «Салават Юлаев», проводил инспекцию гостевых раздевалок на выезде.

– Это очень правильная идея. Чистоту и порядок можно соблюдать в любом клубе КХЛ. И каждая команда способна перед сезоном делать косметический ремонт.

Нужно снимать линолеум, красить стены, делать нормальные сиденья и вешалки. Не такие большие деньги, чтобы на этом мелочиться.

Но у нас этого не делают. Бывают примеры, что просто ужас. Помню раздевалку в Хабаровске, где просто меняли сиденья – с одного на другое. И команда мастеров просто целиком в той комнате не помещалась. Такого быть не должно!

Я согласен, что КХЛ нужен свой «Ревизорро». И на этот пост необходим ответственный человек.

Есть ведь у лиги регламент по аренам, которые должны вмещать не меньше 5500 зрителей. Так и по раздевалкам нужны свои нормативы.

А еще знаете, с чем сталкиваешься? Приезжаешь на выезд, принимающая команда тебе обязана обеспечить условия для подготовки к матчу.

Но ты видишь… сломанные велотренажеры. Хотя минимум три-четыре должны работать нормально. Иначе как тогда разминаться и заминаться?

Но команды просто сгружают гостям свои старые поломанные тренажеры. И на одном станке – сломана педаль, на другом – нет сиденья. Такое сплошь и рядом.

Я слышал, что Сергей Гимаев получил должность в лиге, отвечая за коммуникацию между игроками и КХЛ. Как раз хоккеисты могут ему жаловаться на такие проблемы.

Нет велосипедов или воды в душевой. Надо чаще опрашивать ребят после каждого матча, интересуясь, как у них обстоят бытовые дела, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.

3 комментария

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Bartez1986
да хрен с ними с раздевалками. в самолётах летать неудобно. ноги у парней потом ватные. а когда 4 матча на выезде - это вообще первый в мировой истории прецедент
+6
0
+6
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sd4fmwrvz8
Зубарев потирает ручонки наверно , а вдруг придумают новую должность
+3
0
+3
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Ыжык
Пусть на велосипедах с аэропорта до арены едут. Норм разомнутся.
+1
0
+1
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