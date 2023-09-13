Педан может пропустить до трех месяцев из-за травмы. Защитник СКА ударился в борт, пытаясь атаковать форварда «Спартака» Морозова

Андрей Педан может пропустить до трех месяцев из-за повреждения.

Защитник СКА получил травму в первом периоде игры Фонбет чемпионата против « » (0:3).

Нападающий красно-белых пытался пройти в зону соперника по левому флангу, хоккеист питерцев хотел остановить соперника силовым приемом, но сам ударился в борт, получив травму.

пропустит от полутора до трех месяцев из-за травмы ноги, сообщает «Чемпионат».