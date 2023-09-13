Педан может пропустить до трех месяцев из-за травмы. Защитник СКА ударился в борт, пытаясь атаковать форварда «Спартака» Морозова
Андрей Педан может пропустить до трех месяцев из-за повреждения.
Защитник СКА получил травму в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:3).
Нападающий красно-белых Иван Морозов пытался пройти в зону соперника по левому флангу, хоккеист питерцев хотел остановить соперника силовым приемом, но сам ударился в борт, получив травму.
Андрей Педан пропустит от полутора до трех месяцев из-за травмы ноги, сообщает «Чемпионат».
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