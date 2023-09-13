Педан может пропустить до трех месяцев из-за травмы. Защитник СКА ударился в борт, пытаясь атаковать форварда «Спартака» Морозова

Теги СКА Спартак травмы КХЛ Андрей Педан Иван Морозов Чемпионат.com Хоккей

Андрей Педан может пропустить до трех месяцев из-за повреждения.

Защитник СКА получил травму в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:3).

Нападающий красно-белых Иван Морозов пытался пройти в зону соперника по левому флангу, хоккеист питерцев хотел остановить соперника силовым приемом, но сам ударился в борт, получив травму.

Андрей Педан пропустит от полутора до трех месяцев из-за травмы ноги, сообщает «Чемпионат».

16 комментариев

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*MVP*
может, за три месяца поумнеет, чтобы больше не пытаться ломать соперников. не жаль
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Бычара не краснодарский
Ответ Денис Садовой
на повтора видно что Морозов коленом попадает под колено Педану.. в трансляции несколько раз повторили.
Зенит и ска надо расформировать
+5
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Lari
Что-то ротен молчит, обычно он кричит что игроков ска калечат и пытаются убить, а тут воды в рот набрал. Не призывает к справедливости, в какой пивной лиге играл этот ротен.
+5
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Maxim Shumov
Йозеф скоро выскажется? Игрока системы так подло покалечили, а глава системы молчит
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Booligan
Очень похоже, что некоторые деревянные солдаты Урфина Ротенджюса перепутали Морозовых и вместо Сибирского начали охоту на Спартаковца. Но Карма она как известно бич. Педана ни капли не жалко, как был без мозгов, так и остался.
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Bartez1986
Ответ Lari
Что-то ротен молчит, обычно он кричит что игроков ска калечат и пытаются убить, а тут воды в рот набрал. Не призывает к справедливости, в какой пивной лиге играл этот ротен.
он людей в состав спешно набирает. там же недокомплект. играть некому. парни в самолёте летели - устали
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Lari
Ответ Денис Садовой
я никого не обвинял..игровой момент
Какой игровой момент? Не наклонись Морозов, получил бы локтем в голову от Педана, а так этот дебил наверулся по делом и пусть сидит на больничном.
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Booligan
Ответ Денис Садовой
я никого не обвинял..игровой момент
Нет, не игровой, опасная игра со стороны Педана
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KaizerSoze
Ответ Денис Садовой
на повтора видно что Морозов коленом попадает под колено Педану.. в трансляции несколько раз повторили.
И что Морозова обвините хотите?) Человек от столкновения уходил, когда Педан, не то что силовой сделать, а просто убивать летел, еще и локоть выставлял (наказание само нашло)
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Денис Садовой
Ответ Бычара не краснодарский
Зенит и ска надо расформировать
"старые песни о главном ". повторяйте как манеру- помогает.. наверное)
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sd4fmwrvz8
Ответ Бычара не краснодарский
Зенит и ска надо расформировать
Руками и ногами за 😁100%
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