Куинн Хьюз о роли капитана «Ванкувера»: «Невероятная честь, о которой я даже не мечтал. Для меня это очень много значит, тем более в Канаде»

Куинн Хьюз назвал невероятной честью свое назначение капитаном «Ванкувера».

23-летний американец стал 15-м капитаном «Кэнакс» и всего лишь 3-м защитником в этом списке.

«Быть капитаном – это невероятная честь, о которой я даже не мечтал. Для меня это очень много значит, тем более на канадском рынке.

Когда я переехал сюда пять лет назад и начал играть за «Кэнакс», я сразу понял, что это хоккейный город, что хоккей очень важен для людей», – сказал .