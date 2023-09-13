Куинн Хьюз о роли капитана «Ванкувера»: «Невероятная честь, о которой я даже не мечтал. Для меня это очень много значит, тем более в Канаде»
Куинн Хьюз назвал невероятной честью свое назначение капитаном «Ванкувера».
23-летний американец стал 15-м капитаном «Кэнакс» и всего лишь 3-м защитником в этом списке.
«Быть капитаном – это невероятная честь, о которой я даже не мечтал. Для меня это очень много значит, тем более на канадском рынке.
Когда я переехал сюда пять лет назад и начал играть за «Кэнакс», я сразу понял, что это хоккейный город, что хоккей очень важен для людей», – сказал Хьюз.
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