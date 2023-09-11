Куинн Хьюз – новый капитан «Ванкувера». 23-летний игрок – первый с 1991 года капитан-защитник в истории клуба

«Ванкувер» выбрал Куинна Хьюза новым капитаном команды.

23-летний хоккеист стал 15-м капитаном в истории канадского клуба.

также стал первым с 1991 года защитником в истории «Кэнакс», назначенным капитаном. До этого нашивку с таким амплуа носил Даг Лидстер.

Американец выступает за « » с сезона-2019/20. Клуб выбрал хоккеистам под общим седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ-2018.

Всего в НХЛ Хьюз провел 282 игры и набрал 241 (26+215) балл за результативность.