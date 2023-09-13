Крикунов о неудачах СКА: «Практически новая команда, вернувшаяся с тяжелого выезда. Всем очевидно, что армейцы дальше будут прибавлять»
Владимир Крикунов высказался о последних неудачах СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, поражение стало 3-м подряд.
«Конечно, сложно говорить, что победа москвичей незаслуженная, они выдали матч жизни, сыграли на 200% – только так можно победить в Петербурге. С другой стороны, у СКА практически новая команда, вернувшаяся с тяжелого выезда. Календарь петербуржцам не благоволит, да и не все еще находятся в игровом тонусе.
Впервые сыграл Грицюк, еще не набрал максимальных кондиций Гальченюк, только вернулся Бардаков, в самом начале игры выбыл Педан. Не только мне, всем очевидно, что армейцы дальше будут прибавлять, все возможности для этого у них есть.
Чемпионат долгий, нет никаких сомнений, что петербуржцы будут подниматься по турнирной таблице – для них ничего страшного не произошло, это всего один неудачный матч», – сказал заслуженный тренер России.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rudnev/2372375.html