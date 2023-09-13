Крикунов о неудачах СКА: «Практически новая команда, вернувшаяся с тяжелого выезда. Всем очевидно, что армейцы дальше будут прибавлять»

Теги СКА Спартак Владимир Крикунов КХЛ Андрей Педан Чемпионат.com Арсений Грицюк Захар Бардаков Хоккей

Владимир Крикунов высказался о последних неудачах СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Спартаку» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, поражение стало 3-м подряд. 

«Конечно, сложно говорить, что победа москвичей незаслуженная, они выдали матч жизни, сыграли на 200% – только так можно победить в Петербурге. С другой стороны, у СКА практически новая команда, вернувшаяся с тяжелого выезда. Календарь петербуржцам не благоволит, да и не все еще находятся в игровом тонусе.

Впервые сыграл Грицюк, еще не набрал максимальных кондиций Гальченюк, только вернулся Бардаков, в самом начале игры выбыл Педан. Не только мне, всем очевидно, что армейцы дальше будут прибавлять, все возможности для этого у них есть.

Чемпионат долгий, нет никаких сомнений, что петербуржцы будут подниматься по турнирной таблице – для них ничего страшного не произошло, это всего один неудачный матч», – сказал заслуженный тренер России. 

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6 комментариев

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hamlo001
Ой, ути-пути! Какие они бедные! Блин, скажите напрямую через СМИ, чтобы остальные команды поддавались СКА.
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Machine Head
Владимир Васильевич натягивает сову на глобус . Спартак доминировал и уничтожал ска два периода . То что шайба не лезла в ворота это другой вопрос . По две смены не выходили из своей зоны . У СКА 3 броска в створ в первом периоде и 4 во втором . При этом было 4 дня отдыха .
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Евгений Исаев
Ого, даже раньше Юдина, Губерниева и Артюхина срефлексировал! Думается, у них (ж.. оп.. олизов) зарплата от этого зависит - кто первый, тому и плюшки))))
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Амфитрион
Ну да, команда, все неправдами (с правдами там туговато) напихавшая в себя уйму игроков, пробившая даже не потолок, а второй этаж, но, конечно, при поражениях "Ромик не виноват".
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Егор Добрый
самый раздутый бюджет КХЛ ещё и с 10-ток игроков раздали и все тяжко им! тренер нужен для этих ребят Аля Ларионов,а не этот клоун с 800 матчами просмотра )
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Machine Head
Небольшой экскурс по истории матчей СКА и Спартака:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rudnev/2372375.html
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