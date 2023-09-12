Пинчук набрал 8 очков в 5 играх – он лучший бомбардир КХЛ на эту минуту. У «Динамо» был выход 2 в 0 в меньшинстве в матче с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс видео Динамо Минск КХЛ Виталий Пинчук Хоккей

Виталий Пинчук продлил результативную серию до четырех матчей.

21-летний нападающий минского «Динамо» забросил шайбу в ворота «Ак Барса» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Играя в меньшинстве, минчане убежали в контратаку вдвоем против вратаря Тимура Билялова, после чего Пинчук на дальней штанге замкнул пас Коди Керрана.

Виталий Пинчук набрал 8 (4+4) очков в 5 матчах сезона.

На данный момент он возглавил список бомбардиров КХЛ, опередив Николая Голдобина (7 очков). «Спартак» параллельно играет со СКА.

7 комментариев

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newyork13
Мощный
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ 5kywn5cddd
Пинчук задрафтован?
Нет
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5kywn5cddd
Пинчук задрафтован?
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עדן
Эх в ска бы его да Рома
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bold
Ответ Авл Агерий
В следующем сезоне в СКА будет играть.
В НХЛ
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