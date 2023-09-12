Пинчук набрал 8 очков в 5 играх – он лучший бомбардир КХЛ на эту минуту. У «Динамо» был выход 2 в 0 в меньшинстве в матче с «Ак Барсом»

Виталий Пинчук продлил результативную серию до четырех матчей.

21-летний нападающий минского « » забросил шайбу в ворота « » в игре Фонбет чемпионата .

Играя в меньшинстве, минчане убежали в контратаку вдвоем против вратаря Тимура Билялова, после чего Пинчук на дальней штанге замкнул пас Коди Керрана.

набрал 8 (4+4) очков в 5 матчах сезона.

На данный момент он возглавил список бомбардиров КХЛ, опередив Николая Голдобина (7 очков). «Спартак» параллельно играет со СКА.