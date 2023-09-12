Пинчук набрал 8 очков в 5 играх – он лучший бомбардир КХЛ на эту минуту. У «Динамо» был выход 2 в 0 в меньшинстве в матче с «Ак Барсом»
Виталий Пинчук продлил результативную серию до четырех матчей.
21-летний нападающий минского «Динамо» забросил шайбу в ворота «Ак Барса» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Играя в меньшинстве, минчане убежали в контратаку вдвоем против вратаря Тимура Билялова, после чего Пинчук на дальней штанге замкнул пас Коди Керрана.
Виталий Пинчук набрал 8 (4+4) очков в 5 матчах сезона.
На данный момент он возглавил список бомбардиров КХЛ, опередив Николая Голдобина (7 очков). «Спартак» параллельно играет со СКА.
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