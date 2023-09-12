«Лада» выиграла второй матч подряд. Джозефс и Космачук набрали по 5 очков в 3 последних играх

«Лада» одержала вторую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу в составе тольяттинцев запишут на счет нападающего Троя Джозефса, забросившего на 51-й минуте в третьем периоде.

Джозефс набрал 5 (4+1) очков в последних трех матчах. Он забивает три игры подряд.

Еще один легионер «Лады» – – также набирает очки три игры подряд. На его счету 5 (2+3) баллов в этих встречах.

В прошлом матче «Лада» обыграла «Амур» (5:1). В пяти играх сезона команда дважды победила и трижды уступила соперникам.