«Лада» выиграла второй матч подряд. Джозефс и Космачук набрали по 5 очков в 3 последних играх
«Лада» одержала вторую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Олега Браташа обыграла «Трактор» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу в составе тольяттинцев запишут на счет нападающего Троя Джозефса, забросившего на 51-й минуте в третьем периоде.
Джозефс набрал 5 (4+1) очков в последних трех матчах. Он забивает три игры подряд.
Еще один легионер «Лады» – Скотт Космачук – также набирает очки три игры подряд. На его счету 5 (2+3) баллов в этих встречах.
В прошлом матче «Лада» обыграла «Амур» (5:1). В пяти играх сезона команда дважды победила и трижды уступила соперникам.
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