Владислав Третьяк: «Радуюсь подсказать молодежи пути личностного развития. Стране нужно, чтобы ребята выросли патриотами, вносящими вклад в процветание России»

Владислав Третьяк рассказал об итогах поездки в Ненецкий автономный округ.

Президент ФХР провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным, обсудив вопросы развития хоккея и других видов спорта в регионе.

«На земле НАО очень любят хоккей и много делают для нашего вида спорта.

Я поблагодарил губернатора за заботу и поддержку спортивной вертикали, во время встречи мы обсудили направления дальнейшего развития спортивной системы региона.

В НАО идут по правильному пути, уделяя особое внимание работе с детьми и юношами, качественно работают школы олимпийского резерва.

Но хоккей популярен среди разных поколений, взрослые спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях Ночной лиги. Приятно видеть, как забота об инфраструктуре двигает наш вид спорта вперед.

В 2010-м я открывал ледовую арену «Труд» в Нарьян-Маре, и новые возможности привели к росту числа занимающихся, к хоккейному прогрессу в регионе.

Встречи с соотечественниками – также очень важный аспект нашей работы.

Болельщиков интересуют самые разные вопросы, молодежь много спрашивает о секретах успеха, о том, как стать профессионалами своего дела и быть первыми в своей области.

Я всегда охотно делюсь своим опытом и знаниями, радуюсь, что есть возможность помочь молодому поколению, подсказать им пути личностного развития.

Ведь нашей стране нужно, чтобы ребята выросли патриотами, настоящими гражданами, трудолюбивыми и компетентными специалистами, готовыми трудиться и вносить свой вклад в развитие и процветание России», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.