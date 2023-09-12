Андрей Коваленко о сыне: «Верю, что в этом сезоне Николай поборется за два Кубка – Гагарина и Стэнли»

Теги СКА Торпедо Кубок Стэнли Колорадо Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Андрей Педан Николай Коваленко Хоккей

Андрей Коваленко считает, что его сын Николай поборется за 2 трофея в этом сезоне.

– Николай очень мощно готовился к сезону – и индивидуально, и с командой. Он входит в лидерскую группу, ответственность особая. 

Знаю, что хоккеисты «Торпедо» настроены на максимум, поражение от СКА в плей-офф стало для них дополнительным раздражителем. В результате команда эффектно вкатилась в чемпионат – как будто продолжается прошлый сезон. 

– Переживали из-за серии жестких столкновений сына с одним из лучших силовых защитником КХЛ Педаном из СКА? Ведь он на две головы выше...

– У них постоянное соперничество, началось с того, как Педан нанес тяжелую травму еще два года назад, когда Николай играл в «Ак Барсе», что разделило тот его сезон на две части.

Рад, что у сына по-спортивному злой характер, и он никогда не уходит от жесткой борьбы, партнеры это знают. Кстати, в НХЛ этой борьбы еще больше, поэтому такие дуэли только в плюс. Главное, чтобы они были чистыми. В той же НХЛ за этим следят, а у нас грязь иногда появляется.

– Получается, Николай уже готов к НХЛ?

– Тут не нужно громких слов, посмотрим. Контракт с «Колорадо» подписан, но с обязательным учетом сезонной аренды в «Торпедо». Верю, что в этом сезоне Николай поборется за два Кубка – Гагарина и Стэнли. Во всяком случае у обоих клубов серьезные кубковые планы.

– Николай нацеливается сразу после окончания сезона КХЛ улететь в Денвер?

– На мой взгляд, это оптимальный вариант, когда «горячий» игрок едет именно к плей-офф НХЛ. Надеюсь, что из «Торпедо» Коваленко освободится максимально поздно – в апреле, когда завершаются матчи за Кубок Гагарина. А в НХЛ в этом время плей-офф только набирает ход, – сказал олимпийский чемпион. 

5 комментариев

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Матроскин52
Хорошие слова отца! Николай - один из лидеров команды, заводила, таран! Удачи в сезоне! Верим в команду!
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Антон Некрасов
Остаётся пожелать только удачи и чтобы этот план сработал !😉
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Yulia Gurchenkova
Николай - большой молодец, один из лидеров команды🔥
Желаю «Торпедо» и Коваленко удачи в сезоне😍
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Jedef
хороший план. Правда, он забыл сказать, что без Коваленко Колорадо, конечно, может и вовсе не выйти в плей-офф. С ним-то, конечно, точно гайку возьмут. Сакик скрестил пальцы
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Дмитрий Пузырёв
Устами папы Андрея да мëд пить! :-)
Удачи «Торпедо»! Верим.
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