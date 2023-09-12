Андрей Коваленко о сыне: «Верю, что в этом сезоне Николай поборется за два Кубка – Гагарина и Стэнли»

Андрей Коваленко считает, что его сын Николай поборется за 2 трофея в этом сезоне.

– Николай очень мощно готовился к сезону – и индивидуально, и с командой. Он входит в лидерскую группу, ответственность особая.

Знаю, что хоккеисты «Торпедо» настроены на максимум, поражение от в плей-офф стало для них дополнительным раздражителем. В результате команда эффектно вкатилась в чемпионат – как будто продолжается прошлый сезон.

– Переживали из-за серии жестких столкновений сына с одним из лучших силовых защитником КХЛ Педаном из СКА? Ведь он на две головы выше...

– У них постоянное соперничество, началось с того, как Педан нанес тяжелую травму еще два года назад, когда Николай играл в «Ак Барсе», что разделило тот его сезон на две части.

Рад, что у сына по-спортивному злой характер, и он никогда не уходит от жесткой борьбы, партнеры это знают. Кстати, в НХЛ этой борьбы еще больше, поэтому такие дуэли только в плюс. Главное, чтобы они были чистыми. В той же за этим следят, а у нас грязь иногда появляется.

– Получается, уже готов к НХЛ?

– Тут не нужно громких слов, посмотрим. Контракт с « » подписан, но с обязательным учетом сезонной аренды в «Торпедо». Верю, что в этом сезоне Николай поборется за два Кубка – Гагарина и . Во всяком случае у обоих клубов серьезные кубковые планы.

– Николай нацеливается сразу после окончания сезона КХЛ улететь в Денвер?

– На мой взгляд, это оптимальный вариант, когда «горячий» игрок едет именно к плей-офф НХЛ. Надеюсь, что из «Торпедо» Коваленко освободится максимально поздно – в апреле, когда завершаются матчи за Кубок Гагарина. А в НХЛ в этом время плей-офф только набирает ход, – сказал олимпийский чемпион.