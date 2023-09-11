Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «На Востоке не будет команд, которых можно объехать на одном коньке. Но «Амур» нас объехал»
Дамир Шарипзянов считает, что «Амур» легко обыграл «Авангард».
«Авангард» проиграл со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ребята в «Амуре» – молодцы, рабочие. Шевченко – красавец, забил два гола.
Их команда проиграла несколько матчей. Конечно, они не хотят быть внизу турнирной таблицы.
Думаю, в этом году на Востоке не будет ни одной команды, которую можно будет объехать на одном коньке. Но сегодня мы были той командой, которую «Амур» объехал на одном коньке.
И с этим мы будем жить до следующей игры», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
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