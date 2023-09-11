Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «На Востоке не будет команд, которых можно объехать на одном коньке. Но «Амур» нас объехал»

Дамир Шарипзянов считает, что «Амур» легко обыграл «Авангард».

«Авангард» проиграл со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата .

«Ребята в « » – молодцы, рабочие. Шевченко – красавец, забил два гола.

Их команда проиграла несколько матчей. Конечно, они не хотят быть внизу турнирной таблицы.

Думаю, в этом году на Востоке не будет ни одной команды, которую можно будет объехать на одном коньке. Но сегодня мы были той командой, которую «Амур» объехал на одном коньке.

И с этим мы будем жить до следующей игры», – сказал капитан « » .

«Авангард» проиграл впервые в сезоне – дома 1:5 «Амуру». Экс-игрок «ястребов» Шевченко и Гиздатуллин сделали дубли