Капитан «Авангарда» Шарипзянов: «На Востоке не будет команд, которых можно объехать на одном коньке. Но «Амур» нас объехал»

Теги Авангард Амур КХЛ Дамир Шарипзянов Дмитрий Шевченко Чемпионат.com Хоккей

Дамир Шарипзянов считает, что «Амур» легко обыграл «Авангард».

«Авангард» проиграл со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ребята в «Амуре» – молодцы, рабочие. Шевченко – красавец, забил два гола.

Их команда проиграла несколько матчей. Конечно, они не хотят быть внизу турнирной таблицы.

Думаю, в этом году на Востоке не будет ни одной команды, которую можно будет объехать на одном коньке. Но сегодня мы были той командой, которую «Амур» объехал на одном коньке.

И с этим мы будем жить до следующей игры», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

«Авангард» проиграл впервые в сезоне – дома 1:5 «Амуру». Экс-игрок «ястребов» Шевченко и Гиздатуллин сделали дубли

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1 комментарий

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Иван Голинько
а Кравец говорит, что хорошо играли, Амур не доезжал до ворот...
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