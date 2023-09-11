Генменеджер «Колорадо»: «Ничушкин – важная часть команды, рассчитываем на него. Вэл вернется и проведет отличный сезон»
Генеральный менеджер «Колорадо» назвал Валерия Ничушкина важной частью команды.
«Валерий – очень важная часть нашей команды. Верю, что Вэл вернется и проведет отличный сезон. Мы рассчитываем на него.
У нас отсутствует Ландерскуг, поэтому нам нужны габариты и сила Ничушкина, чтобы он сыграл важную роль на льду, и я уверен, что он это сделает» – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.
Напомним, что в прошлом сезоне Валерий Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.
Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.
Недавно стало известно, что игрок и его жена находятся в России. Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным.
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