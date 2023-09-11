Толчинский о возвращении в НХЛ: «Если бы был большой интерес, то, конечно, поехал бы. Год назад разговаривал с «Торонто»

Сергей Толчинский оценил вероятность своего возвращения в НХЛ.

— Многие игроки не готовы простить себе, если не попробуют силы в .

— Я провел в НХЛ четыре матча и набрал два очка. Но галочку для себя не ставил и даже не мыслил такими категориями. Если бы из Северной Америки был большой интерес, то я туда, конечно, поехал бы.

Год назад разговаривал с «Торонто». Однако надо учитывать все факторы — возраст, быт, родственников, друзей. Жизнь вне хоккея тоже важна, и про финансовую часть забывать нельзя, даже если хочется кому-то и себе что-то доказать. тоже развивается, и контрактом на пять лет в СКА я доволен, – сказал форвард .